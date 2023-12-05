Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Stefano Beltrame, Rekrutan Baru Persib Bandung yang Dipercaya sebagai Kunci agar Tak Terlalu Bergantung dengan David da Silva dan Ciro Alves

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:06 WIB
Kisah Stefano Beltrame, Rekrutan Baru Persib Bandung yang Dipercaya sebagai Kunci agar Tak Terlalu Bergantung dengan David da Silva dan Ciro Alves
Stefano Beltrame kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KISAH Stefano Beltrame, rekrutan baru Persib Bandung yang dipercaya sebagai kunci agar tak terlalu bergantung dengan David da Silva dan Ciro Alves akan diulas Okezone. Gelandang serang berpaspor Italia itu resmi diboyong Maung Bandung –julukan Persib Bandung- pada Selasa 28 November 2023.

Stefano Beltrame didatangan Persib Bandung dengan status bebas transfer. Pemain berusia 30 tahun itu dikontrak Maung Bandung selama 6 bulan dengan opsi perpanjangan untuk menggantikan posisi Levy Madinda yang dikembalikan ke Johor Darul Takzim (JDT).

Stefano Beltrame

Stefano Beltrame sendiri cukup malang melintang di Eropa. Tercatat, dia pernah membela Juventus dari 2014-2020. Namun, dalam periode tersebut, ia lebih banyak dipinjamkan ke sejumlah klub, seperti Modena, Bari, Pro Vercelli, Sampdoria, FC Den Bosch, Go Ahead Eagles, hingga CSKA Sofia.

Bahkan, Stefano Beltrame hanya mencatatkan satu caps ketika membela Juventus, tepatnya saat melawan Genoa di pekan kedelapan Liga Italia 2012-2013. Hingga pada akhirnya, dia berpisah dengan Bianconeri dan dipermanenkan oleh CSKA Sofia sebelum gabung klub Portugal, Maritimo.

Di Maritimo, Stefano Beltrame sempat tampil cukup gemilang sebelum dilanda cedera hingga kontraknya tak diperpanjang pada Juli 2023. Alhasil, eks pemain Timnas Italia U-21 itu memutuskan hijrah ke Indonesia untuk memperkuat Persib Bandung di Liga 1 2023-2024.

Stefano Beltrame pun telah mencatatkan debutnya saat Persib Bandung ditahan PSM Makassar 0-0 pada pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin 4 Desember 2023 malam WIB. Pemain asal Italia itu masuk sebagai pengganti Beckham Putra pada menit ke-71.

Meski tidak mencetak gol atau assist di laga itu, Stefano Beltrame dinilai mempunyai skill mumpuni dalam memberi umpan ke lini depan baik saat open play maupun bola mati. Ditambah, kepiawaiannya dalam menguasai bola bukan tak mungkin akan menjadikannya gelandang serang yang haus gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657293/perahu-naga-putra-dan-panahan-compound-putri-sumbang-2-emas-di-sea-games-2025-keo.webp
Perahu Naga Putra dan Panahan Compound Putri Sumbang 2 Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasa.jpg
Drama Tiga Gim! Jafar/Felisha Tumbang dari Ganda Campuran Malaysia di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement