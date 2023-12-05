Kisah Stefano Beltrame, Rekrutan Baru Persib Bandung yang Dipercaya sebagai Kunci agar Tak Terlalu Bergantung dengan David da Silva dan Ciro Alves

KISAH Stefano Beltrame, rekrutan baru Persib Bandung yang dipercaya sebagai kunci agar tak terlalu bergantung dengan David da Silva dan Ciro Alves akan diulas Okezone. Gelandang serang berpaspor Italia itu resmi diboyong Maung Bandung –julukan Persib Bandung- pada Selasa 28 November 2023.

Stefano Beltrame didatangan Persib Bandung dengan status bebas transfer. Pemain berusia 30 tahun itu dikontrak Maung Bandung selama 6 bulan dengan opsi perpanjangan untuk menggantikan posisi Levy Madinda yang dikembalikan ke Johor Darul Takzim (JDT).

Stefano Beltrame sendiri cukup malang melintang di Eropa. Tercatat, dia pernah membela Juventus dari 2014-2020. Namun, dalam periode tersebut, ia lebih banyak dipinjamkan ke sejumlah klub, seperti Modena, Bari, Pro Vercelli, Sampdoria, FC Den Bosch, Go Ahead Eagles, hingga CSKA Sofia.

Bahkan, Stefano Beltrame hanya mencatatkan satu caps ketika membela Juventus, tepatnya saat melawan Genoa di pekan kedelapan Liga Italia 2012-2013. Hingga pada akhirnya, dia berpisah dengan Bianconeri dan dipermanenkan oleh CSKA Sofia sebelum gabung klub Portugal, Maritimo.

Di Maritimo, Stefano Beltrame sempat tampil cukup gemilang sebelum dilanda cedera hingga kontraknya tak diperpanjang pada Juli 2023. Alhasil, eks pemain Timnas Italia U-21 itu memutuskan hijrah ke Indonesia untuk memperkuat Persib Bandung di Liga 1 2023-2024.

Stefano Beltrame pun telah mencatatkan debutnya saat Persib Bandung ditahan PSM Makassar 0-0 pada pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin 4 Desember 2023 malam WIB. Pemain asal Italia itu masuk sebagai pengganti Beckham Putra pada menit ke-71.

Meski tidak mencetak gol atau assist di laga itu, Stefano Beltrame dinilai mempunyai skill mumpuni dalam memberi umpan ke lini depan baik saat open play maupun bola mati. Ditambah, kepiawaiannya dalam menguasai bola bukan tak mungkin akan menjadikannya gelandang serang yang haus gol.