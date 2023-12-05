Persib Bandung vs PSM Makassar Berakhir 0-0, Marc Klok: Mereka Datang ke Sini untuk Imbang

BANDUNG - Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, mengucapkan selamat untuk PSM Makassar usai bermain 0-0 pada pekan ke-21 Liga 1 2023-2024. Menurutnya, Juku Eja sukses mencapai target saat bertandang ke Bandung.

Laga Persib Bandung vs PSM Makassar itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 4 Desember 2023 malam WIB. Kedua tim tak mampu mencetak gol selama 90 menit.

Usai laga, Klok menyebut PSM datang ke Bandung dengan target meraih hasil imbang. Dia lalu memberi selamat karena rencana untuk meraup satu poin itu berhasil.

“Saya pikir mereka (PSM Makassar) datang ke sini untuk imbang dan mereka imbang di Bandung di kandang kita sangat baik. Selamat untuk mereka karena saya pikir rencana mereka berhasil,” kata Klok usai pertandingan, dikutip pada Selasa (5/12/2023).

Gelandang naturalisasi asal Belanda ini sepakat dengan pernyataan pelatih Bojan Hodak. PSM disebutnya terlalu banyak melakukan pelanggaran dan menerapkan skema bertahan.

“Seperti coach (Bojan Hodak) bilang juga ada delapan orang di belakang, tidak mudah untuk penetrasi dan ambil peluang," imbuh pria berusia 30 tahun itu.