HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC Pecahkan Rekor Sendiri Usai Lalui 10 Laga Tak Terkalahkan di Liga 1 2023-2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |12:29 WIB
Borneo FC Pecahkan Rekor Sendiri Usai Lalui 10 Laga Tak Terkalahkan di Liga 1 2023-2024
Borneo FC perpanjang rekor tak terkalahkan di Liga 1 2023-2024 menjadi 10 laga (Foto: Borneo FC)
A
A
A

BORNEO FC pecahkan rekor sendiri usai lalui 10 laga tak terkalahkan di Liga 1 2023-2024 . Tim berjuluk Pesut Etam juga pernah mengukir rekor pada tahun 2019 lalu.

Borneo FC sukses memperpanjang rekor tak terkalahkannya di Liga 1 2023-2024 menjadi 10 laga. Hal itu dipastikan setelah mereka bermain imbang 0-0 kontra Barito Putera, Sabtu (2/12/2023) lalu.

Borneo FC

Rekor itu pun mereka abadikan dalam unggahan resmi Instagram Bornero FC, Senin (4/12/2023). Mereka pun berharap catatan positif ini bisa terus berlanjut.

"Unbeaten. 10 laga tak terkalahkan beruntun membawa penggawa Pesut Etam memecahkan rekor yang sebelumnya tercipta di tahun 2019. MANYALA!! Catatan positif ini semoga terus berlanjut dan membawa kita tersenyum di akhir kompetisi. Aamiin," tulis akun resmi Borneo FC, @borneofc.id, tersebut.

Menariknya, dalam 10 laga tersebut Borneo hampir mengemas kemenangan utuh. Mereka tercatat hanya dua kali mendapat hasil imbang.

