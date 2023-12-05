Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Wasit, Bernardo Tavares Ngamuk Gebrak Meja Usai PSM Makassar Imbang Kontra Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |07:16 WIB
Gara-Gara Wasit, Bernardo Tavares Ngamuk Gebrak Meja Usai PSM Makassar Imbang Kontra Persib Bandung
Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares kesal dengan kepemimpinan wasit di laga kontra Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BERNARDO Tavares ngamuk gebrak meja usai PSM Makassar imbang kontra Persib Bandung. Pelatih PSM Makassar tersebut mengeluhkan kepemimpinan wasit dalam laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/12/2023).

Sang juru taktik asal Portugal bahkan menunjukkan tayangan ulang pertandingan sembari marah-marah. Wasit Gedian Dapaherang dinilai telah melaksanakan pekerjaannya dengan buruk dalam laga lanjutan Liga 1 2023-2024.

Persib Bandung vs PSM Makassar

“Awalnya ini adalah laga yang bagus apalagi dengan atmosfer dari suporter Persib. Kami pun mengawali laga dengan baik, kami tahu Persib adalah tim bagus, mereka ada di posisi kedua. Tapi hari ini, enam kartu kuning, siapa yang melihat tim kami seperti kami sedang berperang di Palestina, apa yang terjadi di lapangan? Apa ini?” kesal Tavares dalam press conference usai pertandingan.

Pelatih berkepala plontos ini semakin kesal lantaran Persib Bandung selaku tuan rumah hanya mendapatkan dua kartu kuning. Salah satunya Marc Klok yang tidak mendapatkan kartu kuning meski mengganti sepatunya di depan wasit.

“Apa karena kita melawan Persib? Apa karena setelah ini kami melawan Bhayangkara FC dan banyak pemain PSM yang tidak bisa bermain?,” tambahnya.

Dia merasa PSM Makassar selalu dirugikan wasit pertandingan selama mengarungi Liga 1 2023-2024. Bahkan dia merasa timnya seharusnya mendapatkan penalti di laga yang berakhir dengan skor tanpa gol alias 0-0 tersebut.

“Saat kita dilanggar di kotak penalti, kenapa nggak dapat penalti, kenapa tidak dikasih penalti. Ini berbeda di Persib, Borneo, PSS bahkan di kandang,” tuturnya.

Tavares memastikan tidak menyalahkan Persib Bandung. Namun dia lebih menyoroti kinerja wasit pertandingan.

“Yuran dan Adilson yang dilanggar di kotak penalti, setidaknya ada tiga penalti tapi wasit tidak memberikan penalti. Sebelumnya harusnya ada dua penalti ke Persija, tapi tidak diberikan, bahkan wasit yang membuat kesalahan tetap dipekerjakan,”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656841/hasil-bwf-wtf-2025-jonatan-christie-dibungkam-kunlavut-vitidsarn-okl.webp
Hasil BWF WTF 2025: Jonatan Christie Dibungkam Kunlavut Vitidsarn
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/ni_wayan_malana.jpg
Atlet Skateboard Ni Wayan Malana Curi Perhatian! Raih Perak SEA Games 2025, Kini Tatap Olimpiade 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement