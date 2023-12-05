Gara-Gara Wasit, Bernardo Tavares Ngamuk Gebrak Meja Usai PSM Makassar Imbang Kontra Persib Bandung

BERNARDO Tavares ngamuk gebrak meja usai PSM Makassar imbang kontra Persib Bandung. Pelatih PSM Makassar tersebut mengeluhkan kepemimpinan wasit dalam laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/12/2023).

Sang juru taktik asal Portugal bahkan menunjukkan tayangan ulang pertandingan sembari marah-marah. Wasit Gedian Dapaherang dinilai telah melaksanakan pekerjaannya dengan buruk dalam laga lanjutan Liga 1 2023-2024.

“Awalnya ini adalah laga yang bagus apalagi dengan atmosfer dari suporter Persib. Kami pun mengawali laga dengan baik, kami tahu Persib adalah tim bagus, mereka ada di posisi kedua. Tapi hari ini, enam kartu kuning, siapa yang melihat tim kami seperti kami sedang berperang di Palestina, apa yang terjadi di lapangan? Apa ini?” kesal Tavares dalam press conference usai pertandingan.

Pelatih berkepala plontos ini semakin kesal lantaran Persib Bandung selaku tuan rumah hanya mendapatkan dua kartu kuning. Salah satunya Marc Klok yang tidak mendapatkan kartu kuning meski mengganti sepatunya di depan wasit.

“Apa karena kita melawan Persib? Apa karena setelah ini kami melawan Bhayangkara FC dan banyak pemain PSM yang tidak bisa bermain?,” tambahnya.

Dia merasa PSM Makassar selalu dirugikan wasit pertandingan selama mengarungi Liga 1 2023-2024. Bahkan dia merasa timnya seharusnya mendapatkan penalti di laga yang berakhir dengan skor tanpa gol alias 0-0 tersebut.

“Saat kita dilanggar di kotak penalti, kenapa nggak dapat penalti, kenapa tidak dikasih penalti. Ini berbeda di Persib, Borneo, PSS bahkan di kandang,” tuturnya.

Tavares memastikan tidak menyalahkan Persib Bandung. Namun dia lebih menyoroti kinerja wasit pertandingan.

“Yuran dan Adilson yang dilanggar di kotak penalti, setidaknya ada tiga penalti tapi wasit tidak memberikan penalti. Sebelumnya harusnya ada dua penalti ke Persija, tapi tidak diberikan, bahkan wasit yang membuat kesalahan tetap dipekerjakan,”