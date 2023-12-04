Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Negara yang Apes Dilarang Tampil di Piala Dunia, Nomor 1 Raja Asia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:18 WIB
7 Negara yang Apes Dilarang Tampil di Piala Dunia, Nomor 1 Raja Asia
Timnas Jepang pernah dilarang tampil di ajang Piala Dunia pada tahun 1950 (Foto: Instagram/Timnas Jepang)
A
A
A

TUJUH negara yang apes dilarang tampil di Piala Dunia akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah Timnas Jepang yang punya laber sebagai Raja Asia. 

Seperti diketahui, FIFA cukup tegas dengan para peserta Piala Dunia. Terbaru, mereka menolak Rusia sebagai peserta imbas invasi negara tersebut ke Ukraina.

7. Afrika Selatan


Afrika Selatan juga menjadi salah satu negara yang pernah dilarang FIFA tampil di ajang Piala Dunia. Mereka mendapat larangan itu pada 1970 hingga 1990.

Penyebabnya karena politik apartheid (pemisahan berdasarkan warna kulit) yang ditetapkan pemerintah Afrika Selatan. Karena itu, FIFA tegas mencoret Afrika Selatan dari status keanggotaan pada 1976.

6. Rusia


Timnas Rusia dilarang tampil di Piala Dunia 2022 karena keputusan sang negara melakukan invasi ke Ukraina. Padahal, saat itu Rusia dua langkah lagi lolos ke putaran final Piala Dunia 2022.

Rusia saat itu bertemu Polandia di path B semifinal playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa. Karena Rusia dicoret, otomatis Polandia melaju ke final playoff Piala Dunia 2022 untuk menghadapi Swedia.

5. Myanmar


Terakhir ada negara Asia Tenggara, Myanmar. Asian Lions -julukan Timnas Myanmar- pernah menolak tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2002 zona Asia yang bertempat di Iran.

Alasan penolakan itu karena kedua negara memiliki paham politik yang berseberangan. FIFA kemudian mengambil sikap tegas dengan melarang Myanmar tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2006.

Halaman:
1 2
      
