HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024: Laga Masih Belum Dihiasi Gol

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:50 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024: Laga Masih Belum Dihiasi Gol
Laga Persib Bandung vs PSM Makassar masih 0-0 di babak pertama (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG - Hasil babak pertama Persib Bandung vs PSM Makassar di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12/2023) malam WIB, itu berakhir 0-0.

Kedua kesebelasan tampil menyerang sejak menit awal untuk mencari gol. Namun, hingga waktunya turun minum, belum ada yang mampu mengonversi peluang dengan baik.

Persib Bandung

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib langsung bermain ngotot sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, Skuad Maung Bandung -julukan Persib- langsung menggempur pertahanan PSM.

PSM bukan tanpa perlawanan begitu saja dalam laga itu. Memasuki pertengahan babak pertama Skuad Juku Eja -julukan PSM mulai merepotkan barisan pertahanan tim lawan lewat skema serangan balik.

Kedua tim memang saling jual dan beli serangan dalam laga itu. Itu membuat intensitas laga yang dimainkan Persib dan PSM cukup tinggi.

Sampai menit ke-35 belum ada gol tercipta dalam laga antara kedua tim. Padahal, Persib dan PSM beberapa kali mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol.

Persib dan PSM pun harus puas sementara waktu bermain imbang 0-0 dalam laga itu. Kedua tim pastinya akan berbenah saat turun minum agar dapat memecahkan kebuntuan pada babak kedua.

