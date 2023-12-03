Diremehkan Bung Towel, Rafael Struick Langsung Cetak 2 Gol untuk Klubnya

DIREMEHKAN bung Towel, Rafael Struick langsung cetak dua gol untuk ADO Den Haag. Brace itu seakan menjadi pembuktian dari pemain berdarah Belanda tersebut.

Seperti diberitakan, pengamat sepakbola Tommy Welly menilai sejauh ini kualitas pemain naturalisasi belum benar-benar memberikan performa optimal kepada Timnas Indonesia. Hasilnya terlihat jelas di dua laga awal Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sejumlah nama disorotnya seperti Shayne Pattynama, Sandy Walsh, hingga Rafael. Menurutnya, pemain berusia 20 tahun itu tidak lebih bagus dari Ramadhan Sananta yang kebetulan sebaya.

"Rafael Struick enggak kelihatan seperti Lewandowski yang sangat jomplang. Dengan Ramadhan Sananta juga enggak terlalu jauh juga kualitasnya," kata Bung Towel mengutip dari channel YouTube Sportify Indonesia, Minggu (3/12/2023).

Disindir seperti itu, tampaknya Rafael panas. Pemain kelahiran Leidschendam tersebut mengemas dua gol pada lanjutan Liga Belanda U-21 2023-2024 melawan FC Groningen U-21 di kandang lawan pada Sabtu 2 Desember 2023 malam WIB.

Turun sejak menit awal, Rafael bermain dengan cukup percaya diri. Dia beberapa kali sukses mengancam lini pertahanan FC Groningen U-21. Dua gol berhasil dicetaknya untuk ADO Den Haag U-21.