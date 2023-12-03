Advertisement
LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Tertahan 1-1 di GBK

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |20:54 WIB
Persija Jakarta tertahan 1-1 oleh Persita Tangerang di SUBGK (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta tertahan 1-1 oleh Persita Tangerang di SUBGK (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

JAKARTA - Hasil Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (3/12/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Persija unggul lebih dulu via gol Maciej Gajos (67'). Namun, Ezequiel Vidal sukses menyamakan skor di menit ke-74. Hasil itu membuat tim tuan rumah gagal menang pada dua laga terakhir.

Persija Jakarta vs Persita Tangerang (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija dan Persita tidak menampilkan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim masih berusaha mengembangkan permainan satu sama lainnya.

Memasuki pertengahan babak pertama, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija mulai mendominasi permainan. Namun, tim itu belum mampu mencetak gol meski beberapa kali mendapatkan peluang.

Pada menit ke-31, Persija hampir saja unggul lebih dahulu atas tim lawan. Sayangnya, sepakan keras Hanif Sjahbandi masih membentur gawang Persita.

Pendekar Cisadane bukan tanpa perlawanan begitu saja melawan Persija karena sempat melakukan serangan berbaha Namun, skor tetap 0-0 dalam laga antara kedua tim sampai akhir babak pertama.

Babak Kedua

Persija dan Persita menampilkan permainan lepas sejak awal babak kedua. Oleh dikarenakan, intensitas laga antara kedua tim cukup tinggi.

