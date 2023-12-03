Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Radja Nainggolan yang Didekati 100 Agen Sebelum Mantap Gabung Bhayangkara FC

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |03:28 WIB
Kisah Radja Nainggolan yang Didekati 100 Agen Sebelum Mantap Gabung Bhayangkara FC
Calon pemain Bhayangkara FC, Radja Nainggolan. (Foto: Reuters)
A
A
A

ANTWERP – Ada kisah menarik dalam keputusan Radja Nainggolan bergabung dengan Bhayangkara FC di tengah musim Liga 1 2023-2024. Kisah itu terkait Nainggolan yang mengaku didekati 100 agen sebelum memutuskan bermain di Bhyaangkara FC.

Dihubungi banyak agen sejatinya bukanlah yang mengagetkan untuk Nainggolan. Sebab pemain berdarah Indonesia itu merupakan salah satu pemain top Eropa, seperti halnya Inter Milan dan AS Roma pernah

Hampir tujuh bulan Radja Nainggolan tak merasakan tampil di atas lapangan hijau. Sempat absen lama akibat cedera hamstring, eks penggawa Inter Milan dan AS Roma itu dilepas SPAL pada musim panas silam.

Radja Nainggolan kemudian menganggur lantaran berstatus agen bebas. Selama masa itu, Radja mengaku dikontak oleh sebanyak 100 agen.

Radja Nainggolan merokok di bangku cadangan (Daily Mail)

Namun, dijelaskan Radja, Naonggolan tidak ada satu pun klub yang berhasil mencapai kesepakatan untuk mengamankan jasanya. Alhasil dia terus berstatus agen bebas.

“Dalam beberapa bulan terakhir saya telah dihubungi oleh lebih dari seratus agen, tetapi ketika ada dorongan, tiba-tiba menjadi sangat sulit untuk mendapatkan proposal di atas kertas,” kata Radja dilansir Gazet Van Antwerpen, Minggu (3/12/2023).

Halaman:
