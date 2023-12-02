Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Tanggapi Kedatangan Radja Nainggolan ke Tim Liga 1 2023-2024 Bhayangkara FC

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, tanggapi kedatangan Radja Nainggolan ke tim Liga 1 2023-2024. Eks pemain bintang AS Roma dan Inter Milan itu bakal membela Bhayangkara FC di putaran kedua Liga 1 2023-2024.

Bojan Hodak menilai positif kehadiran gelandang berpengalaman asal Belgia tersebut. Hal ini, menurut pelatih asal Kroasia tersebut, akan membuat kualitas Liga 1 2023-2024 menjadi semakin bagus.

“Dia pemain yang bagus dan ini sangat bagus untuk Liga. Karena dia pemain yang terkenal dan sangat bagus untuk Liga,” kata Bojan Hodak, Sabtu (2/12/2023).

Meski demikian, pelatih asal Kroasia ini mengaku belum mengetahui kondisi fisik yang dimiliki Radja Nainggolan. Sebab gelandang berusia 35 tahun itu tanpa klub sejak musim panas 2023 lalu setelah meninggalkan klub Italia, SPAL.