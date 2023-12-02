Marselino Ferdinan Sudah Mulai Berlatih Normal dengan KMSK Deinze, Bisa Segera Bela Timnas Indonesia Lagi?

DEINZE – Kabar baik datang dari wonderkid Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan. Dia sudah mulai berlatih normal di klubnya, KMSK Deinze. Akankah Marselino Ferdinan bisa segera membela Timnas Indonesia lagi dalam waktu dekat?

Seperti diketahui, Marselino mengalami cedera sejak awal Oktober 2023. Dia pun sebenarnya dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Namun, Marselino tidak bisa tampil karena mengalami cedera. Beruntung, tanpa kehadiran pemain andalan Shin Tae-yong ini, Timnas Indonesia bisa tetap menang dalam dua laga melawan Brunei Darussalam.

Kemudian, Marselino masih kembali absen di dua pertandingan tandang Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam dua laga tersebut, Skuad Garuda hanya meraih satu poin karena kalah 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 melawan Filipina.

Tapi kini, Shin Tae-yong dapat bernapas lega. Sebab, KMSK Deinze memberi kabar baik tentang perkembang Marselino yang sudah mulai berlatih normal di lapangan. Mengingat sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu harus fokus pada pemulihan penguatan otot.