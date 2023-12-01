5 WAGs Cantik yang Dikagumi Banyak Pencinta Sepakbola, Nomor 1 Kekasih Cristiano Ronaldo!

SEBANYAK 5 WAGs cantik yang dikagumi banyak pencinta sepakbola akan diulas Okezone. Bagi yang belum tahu, WAGs merupakan akronim dari ‘Wife and Girlfriends’ yang berarti istri atau pacar dari para atlet termasuk pesepakbola di dunia.

Istilah WAGs pertama kali digunakan oleh tabloid Inggris untuk menyebut istri atau pacar para atlet Timnas Inggris yang mentas di Piala Dunia 2006. Sejak saat itu, WAGs kerap menjadi perhatian. Setidaknya, ada 5 WAGs cantik yang dikagumi banyak pencinta sepakbola.

Berikut 5 WAGs Cantik yang Dikagumi Banyak Pencinta Sepakbola:

5. Han Hye-jin

Han Hye-jin merupakan seorang aktris Korea Selatan. Wanita cantik ini pernah berperan sebagai seorang janda muda dalam drama hit tahun 2005 berjudul “Be Strong, Geum-soon!”. Selain akting, ia juga menjadi pembawa acara talk show populer “Healing Camp” hingga tampil di variety show seperti “Running Man”.

Han Hye-jin menikah dengan mantan gelandang Swansea City dan Newcastle United, Ki Sung-yueng (saat ini bermain untuk FC Seoul) pada 2013 ketika dia dipinjamkan ke Sunderland. Pasangan ini kemudian menjadi orang tua dari seorang putrinya pada 2015.

4. Shakira

Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, Gerard Pique jatuh cinta pada Shakira, lalu terciptalah kisah cinta terindah dalam sepakbola. Waka Waka, lagu utama Piala Dunia 2010, menjadi titik balik awal mula hubungan cinta legenda Barcelona itu dengan Shakira.

Sejak pertama kali bertemu Shakira, Pique jatuh cinta pada penyanyi tersebut dan melakukan segalanya untuk mendapatkan nomor teleponnya. Pada akhirnya, keduanya bersama selama lebih dari sepuluh tahun tanpa menikah hingga dikaruniai dua orang anak, Milan dan Sasha.