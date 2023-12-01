Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 WAGs Cantik yang Dikagumi Banyak Pencinta Sepakbola, Nomor 1 Kekasih Cristiano Ronaldo!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |05:34 WIB
5 WAGs Cantik yang Dikagumi Banyak Pencinta Sepakbola, Nomor 1 Kekasih Cristiano Ronaldo!
Han Hye-jin merupakan salah satu WAGs cantik yang banyak digemari penggemar sepakbola (Foto: Instagram/@underhiswings2016)
A
A
A

SEBANYAK 5 WAGs cantik yang dikagumi banyak pencinta sepakbola akan diulas Okezone. Bagi yang belum tahu, WAGs merupakan akronim dari ‘Wife and Girlfriends’ yang berarti istri atau pacar dari para atlet termasuk pesepakbola di dunia.

Istilah WAGs pertama kali digunakan oleh tabloid Inggris untuk menyebut istri atau pacar para atlet Timnas Inggris yang mentas di Piala Dunia 2006. Sejak saat itu, WAGs kerap menjadi perhatian. Setidaknya, ada 5 WAGs cantik yang dikagumi banyak pencinta sepakbola.

WAGs

Berikut 5 WAGs Cantik yang Dikagumi Banyak Pencinta Sepakbola:

5. Han Hye-jin

Ki Sung-yueng Han Hye-jin (Foto: IG/@underhiswings2016)

Han Hye-jin merupakan seorang aktris Korea Selatan. Wanita cantik ini pernah berperan sebagai seorang janda muda dalam drama hit tahun 2005 berjudul “Be Strong, Geum-soon!”. Selain akting, ia juga menjadi pembawa acara talk show populer “Healing Camp” hingga tampil di variety show seperti “Running Man”.

Han Hye-jin menikah dengan mantan gelandang Swansea City dan Newcastle United, Ki Sung-yueng (saat ini bermain untuk FC Seoul) pada 2013 ketika dia dipinjamkan ke Sunderland. Pasangan ini kemudian menjadi orang tua dari seorang putrinya pada 2015.

4. Shakira

Shakira

Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, Gerard Pique jatuh cinta pada Shakira, lalu terciptalah kisah cinta terindah dalam sepakbola. Waka Waka, lagu utama Piala Dunia 2010, menjadi titik balik awal mula hubungan cinta legenda Barcelona itu dengan Shakira.

Sejak pertama kali bertemu Shakira, Pique jatuh cinta pada penyanyi tersebut dan melakukan segalanya untuk mendapatkan nomor teleponnya. Pada akhirnya, keduanya bersama selama lebih dari sepuluh tahun tanpa menikah hingga dikaruniai dua orang anak, Milan dan Sasha.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189012/calvin_verdonk_sumbang_125_paket_hygiene_kit_untuk_bencana_sumatera_cverdonk-lVGK_large.jpg
Salut! Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk Sumbang 125 Paket Hygiene Kit untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188713/justin_hubner_wajib_mualaf_jika_ingin_menikahi_jennifer_coppe_justinhubner5-C6UI_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Wajib Mualaf Sebelum Nikahi Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655307/karateka-lemkari-sumbangkan-medali-perunggu-di-sea-games-2025-wlf.webp
Karateka Lemkari Sumbangkan Medali Perunggu di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/i_made_sastra.jpg
Emas ke-26 Indonesia di SEA Games 2025 Dipersembahkan I Made Sastra dari Arena Judo 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement