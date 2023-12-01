Advertisement
Omongan Radja Nainggolan Sebelum Hijrah ke Bhayangkara FC Mendadak Viral, Begini Isinya!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |09:54 WIB
Omongan Radja Nainggolan Sebelum Hijrah ke Bhayangkara FC Mendadak Viral, Begini Isinya!
Radja Nainggolan disebut jilat ludah sendiri karena gabung Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/@radja_nainggolan_14)
OMONGAN Radja Nainggolan sebelum hijrah ke Bhayangkara FC mendadak viral. Pasalnya, Radja Nainggolan dianggap seperti menjilat ludah sendiri.

Publik pencinta sepakbola Tanah Air tengah dibuat heboh setelah Bhayangkara FC merekrut eks pemain AS Roma dan Inter Milan yang memiliki darah keturunan Batak, Radja Nainggolan.

Radja Nainggolan

Radja Nainggolan nantinya didapuk menggantikan peran George Blackwood di dalam tim untuk dapat membantu Bhayangkara FC keluar dari zona degradasi. Meski begitu, pemain kelahiran Antwerp, Belgia, 4 Mei 1988 itu baru akan bergabung dan diperkenalkan Bhayangkara FC pada Minggu 3 Desember 2023.

Perekrutan Radja Nainggolan menjadi sesuatu yang luar biasa mengingat sepak terjang sang pemain di kancah Eropa. Namun, yang lebih menghebohkan adalah perkataan Radja Nainggolan tentang pemain Indonesia yang kini justru ia jilat sendiri.

Seperti diketahui, Radja Nainggolan sempat berada di Indonesia untuk menjadi Brand Ambassador ajang Piala Dunia U-17 2023. Dalam kesempatan itu, Radja Nainggolan juga beberapa kali menghadiri undangan wawancara dan juga podcast.

Dalam sebuah podcast di YouTube Sport 77 Official, Radja Nainggolan sempat mengatakan jika ingin menjadi pemain layaknya selebritis, maka Indonesia adalah tempat yang tepat.

"Jika kalian menjadi bintang di Indonesia, di Eropa tidak akan ada yang melihatnya dan sepakbola sesungguhnya berada di sana. Jadi saya kira itu tergantung dengan apa yang ingin kalian raih" kata Radja Nainggolan mengutip dari youtube Sport77 Official, Jumat (1/12/2023).

