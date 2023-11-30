Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Erick Thohir Apresiasi Keputusan Radja Nainggolan Gabung Bhayangkara FC: Kehadirannya Pasti Bikin Liga 1 2023-2024 Semakin Baik

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:09 WIB
Erick Thohir Apresiasi Keputusan Radja Nainggolan Gabung Bhayangkara FC: Kehadirannya Pasti Bikin Liga 1 2023-2024 Semakin Baik
Radja Nainggolan dikabarkan segera gabung Bhayangkara FC (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, apresiasi keputusan Radja Nainggolan gabung Bhayangkara FC. Eks presiden Inter Milan itu juga yakin bahwa kehadiran mantan pemain Timnas Belgia tersebut bisa membuat kompetisi Liga 1 2023-2024 semakin baik kualitasnya.

"Saya apresiasi keputusan Radja Nainggolan. Kehadirannya di Liga 1 pastinya semakin membuat liga ini semakin baik,” ungkap Erick Thohir dalam rilis PSSI yang diterima Okezone, Kamis (30/11/2023).

Erick Thohir

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu berharap efek kedatangan Radja Nainggolan bisa menjadikan Liga Indonesia (Liga 1) ini sebagai liga terbaik di kawasan Asia Tenggara. Di mana, levelnya terus meningkat di dunia internasional tanpa ada pengaturan skor dan hal lainnya.

“Seperti yang sudah berulang kali saya tekankan bahwa kita harus menjadikan Liga Indonesia adalah Liga terbaik di Asia Tenggara, yang dikelola secara profesional, tidak boleh ada pengaturan skor dan yang tak kalah penting, semua penonton dan suporter, harus pulang selamat sampai di rumah,” kata Erick Thohir.

Sekadar diketahui, Radja Nainggolan awalnya datang ke Indonesia atas undangan Erick Thohir dalam rangka mempromosikan Piala Dunia U-17 2023. Bak gayung bersambut, Bhayangkara FC secara resmi mengontrak mantan pemain Inter Milan dan AS Roma tersebut.

