Misi Lepas dari Jeratan Degradasi Liga 1 2023-2024, Bhayangkara FC Datangkan 11 Pemain Termasuk Radja Nainggolan!

MISI lepas dari jeratan degradasi Liga 1 2023-2024, Bhayangkara FC datangkan 11 pemain termasuk Radja Nainggolan. The Guardians –julukan Bhayangkara FC- saat ini masih menjadi juru kunci di klasemen sementara Liga 1 2023-2024 hingga pekan ke-20.

Bhayangkara FC hanya mengoleksi 10 poin dari dua puluh pertandingan yang telah dijalaninya. Jumlah poin itu didapat The Guardians usai tampil buruk hingga pekan ke-20 ini dengan hanya memenangkan 1 pertandingan, 7 kali imbang, dan 12 kali kalah.

Bhayangkara FC pun terpaut 12 poin dari Persita Tangerang yang berada di peringkat 15 klasemen alias zona aman dari degradasi dengan koleksi 22 poin. Sebagai informasi, tim yang akan terdegradasi di Liga 1 2023-2024 adalah tim peringkat ketiga terbawah alias dari posisi 16 hingga 18.

Berkaca dari klasemen di atas, misi Bhayangkara FC untuk lolos dari zona degradasi bisa dibilang sulit meski masih menyisakan 14 pertandingan. Sebab demikian, manajemen tim berjuluk The Guardians itu mendatangkan banyak pemain di bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024 ini.

Menurut data Transfermarkt, Bhayangkara FC sampai mendatangkan 11 pemain baru pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Ke-11 personel tersebut yakni Radja Nainggolan, Witan Sulaeman, Ousmane Fane, Marcelo Herrera, Junior Brandao, Zulfahmi Arifin, Osvaldo Haay, I Putu Gede Juniantara, Arif Satria, M. Sabillah, dan Andik Rendika Rama.

Dari deretan 11 pemain di atas, yang paling jadi bahan perbincangan adalah Radja Nainggolan. Bahkan, media, Tuttomercato, sampai menyoroti bergabungnya eks pemain Timnas Belgia dan AS Roma hingga Inter Milan itu ke Bhayangkara FC.