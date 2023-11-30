Media Italia Bahas Pelatih Radja Nainggolan di Bhayangkara FC yang Pernah Jadi Asisten Hector Cuper di Inter Milan

TRANSFER Radja Nainggolan ke klub Liga 1 2023-2024, Bhayangkara FC, mendapat banyak sorotan. Tidak hanya di dalam negeri, salah satu media Italia, Calciomercato juga ikut menyoroti kepindahan Il Ninja -juluka Radja Nainggolam.

Bukan hanya membahas soal transfer sang pemain, mediua Calciomercato juga menyoroti Radja Nainggolan yang akan dilatih oleh sosok pelatih asal Argentina, Mario Gomez.

Mario Gomez sendiri pernah menjabat sebagai asisten dari Hector Cuper di Inter Milan. Keduanya pernah bekerja sama selama dua musim yakni pada 2001 hingga 2003.

"Ninja (Radja Nainggolan) telah menandatangani kontrak selama satu tahun dengan klub Indonesia, sebagaimana dikonfirmasi oleh direktur tim Bhayangkara FC, Sumardji," tulis sebuah artikel di Calciomercato.

"Dia akan dilatih oleh Mario Gomez asal Argentina, mantan asisten Hector Cuper di Inter selama dua tahun," lanjut artikel tersebut.