Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Bisa Jegal Shin Tae-yong Dapat Kontrak Baru di Timnas Indonesia, Nomor 1 Vietnam!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:13 WIB
5 Negara yang Bisa Jegal Shin Tae-yong Dapat Kontrak Baru di Timnas Indonesia, Nomor 1 Vietnam!
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 negara yang bisa jegal Shin Tae-yong dapat kontrak baru di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sebelumnya, PSSI telah berkomitmen bahwa kontrak STY –sapaan akrab Shin Tae-yong- di Timnas Indonesia yang awalnya sampai 31 Desember 2023, diperpanjang hingga Juni 2024.

Namun, nasib Shin Tae-yong di Tim Merah Putih dikabarkan bergantung pada pencapaiannya di tiga turnamen yang dilakoni Timnas Indonesia senior maupun U-23. Ketiga ajang tersebut, yakni babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U-23 2024.

Shin Tae-yong

Di ketiga ajang tersebut, Timnas Indonesia tergabung dengan negara-negara kuat. Sehingga, ketika Timnas Indonesia kalah dari salah satu lawan, pasukan Shin Tae-yong berpotensi tersingkir. Alhasil, negara-negara lawan tersebut bisa menjegal Shin Tae-yong dapat kontrak baru di Timnas Indonesia.

Berikut 5 Negara yang Bisa Jegal Shin Tae-yong Dapat Kontrak Baru di Timnas Indonesia:

5. Jepang

Timnas Jepang

Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada 24 Januari 2023 di laga terakhir Grup D.

Di atas kertas, Jepang yang menjadi tim terkuat di Asia berpotensi besar dapat mengalahkan Timnas Indonesia. Sehingga, kekalahan dari Jepang bisa saja mempengaruhi penilaian PSSI terkait masa depan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia.

4. Irak

Timnas Irak

Irak sukses membantai Timnas Indonesia dengan skor 5-1 di laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, Irak masih akan melawan Timnas Indonesia di Grup D Piala Asia 2023 yang digelar di Education City Stadium, Al Rayyan pada 15 Januari 2024.

Irak juga masih akan jadi lawan Timnas Indonesia di laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 10 Juni 2024. Jika Irak kembali berhasil mengalahkan skuad Garuda, nasib Shin Tae-yong di Timnas Indonesia berpotensi terancam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/11/51/1654627/hasil-bulu-tangkis-sea-games-2025-sabarreza-dan-anatrias-melaju-ke-perempat-final-jpz.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza dan Ana/Trias Melaju ke Perempat Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/masniari_wolf_lengkapi_raihan_emas_indonesia_di_ca.jpg
Masniari Wolf Lengkapi Raihan Emas Indonesia di Cabor Renang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement