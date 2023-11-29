5 Negara yang Bisa Jegal Shin Tae-yong Dapat Kontrak Baru di Timnas Indonesia, Nomor 1 Vietnam!

SEBANYAK 5 negara yang bisa jegal Shin Tae-yong dapat kontrak baru di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sebelumnya, PSSI telah berkomitmen bahwa kontrak STY –sapaan akrab Shin Tae-yong- di Timnas Indonesia yang awalnya sampai 31 Desember 2023, diperpanjang hingga Juni 2024.

Namun, nasib Shin Tae-yong di Tim Merah Putih dikabarkan bergantung pada pencapaiannya di tiga turnamen yang dilakoni Timnas Indonesia senior maupun U-23. Ketiga ajang tersebut, yakni babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U-23 2024.

Di ketiga ajang tersebut, Timnas Indonesia tergabung dengan negara-negara kuat. Sehingga, ketika Timnas Indonesia kalah dari salah satu lawan, pasukan Shin Tae-yong berpotensi tersingkir. Alhasil, negara-negara lawan tersebut bisa menjegal Shin Tae-yong dapat kontrak baru di Timnas Indonesia.

Berikut 5 Negara yang Bisa Jegal Shin Tae-yong Dapat Kontrak Baru di Timnas Indonesia:

Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada 24 Januari 2023 di laga terakhir Grup D.

Di atas kertas, Jepang yang menjadi tim terkuat di Asia berpotensi besar dapat mengalahkan Timnas Indonesia. Sehingga, kekalahan dari Jepang bisa saja mempengaruhi penilaian PSSI terkait masa depan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia.

Irak sukses membantai Timnas Indonesia dengan skor 5-1 di laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, Irak masih akan melawan Timnas Indonesia di Grup D Piala Asia 2023 yang digelar di Education City Stadium, Al Rayyan pada 15 Januari 2024.

Irak juga masih akan jadi lawan Timnas Indonesia di laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 10 Juni 2024. Jika Irak kembali berhasil mengalahkan skuad Garuda, nasib Shin Tae-yong di Timnas Indonesia berpotensi terancam.