HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Maarten Paes, Kiper Dallas FC yang Diprediksi Segera Perkuat Timnas Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |09:05 WIB
Profil Maarten Paes, Kiper Dallas FC yang Diprediksi Segera Perkuat Timnas Indonesia
Maarte Paes, kiper yang berpotensi dinaturalisasi PSSI (Foto: Instagram/maartenpaes)
A
A
A

PROFIL Maarten Paes, kiper Dallas FC yang diprediksi segera perkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Penjaga gawang 25 tahun yang kini merumput di MLS itu diketahui memiliki kaitan dengan Indonesia melalui neneknya yang lahir di Tanah Air.

Namun, Maarten Paes memiliki paspor Belanda. Bahkan, penjaga gawang berpostur 191 cm ini pernah memperkuat Timnas Belanda di berbagai kelompok umur mulai dari U-18, U-19, U-20, dan U-21 dengan telah mencatatkan enam pertandingan.

Maarten Paes

Hanya saja, Marteen Paes belum pernah tampil untuk Timnas Belanda senior. Sebab demikian, kiper berpostur jangkung itu masih bisa dinaturalisasi untuk menjadi warga negara lain termasuk Indonesia. Alhasil, kiper Dallas FC ini diprediksi akan perkuat Timnas Indonesia.

Terlebih, Marteen Paes diketahui mengikuti akun Instagram PSSI, @pssi, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, @erickthohir. Sebelumnya, ada sejumlah pemain keturunan yang akhirnya dinaturalisasi setelah mengikuti akun Instagram PSSI dan Erick Thohir

Lantas, seperti apa profil Marteen Paes, kiper Dallas FC yang diprediksi segera perkuat Timnas Indonesia itu? Menukil dari laman Transfermarkt, Marteen Paes lahir pada 14 Mei 1998 di Nijmegen, Belanda.

Kiper 25 tahun dengan tinggi 1,91 meter itu kini membela klub MLS, FC Dallas, sejak Juli 2022 lalu. Marteen Paes telah memainkan 36 laga bersama FC Dallas di semua kompetisi pada musim 2023 ini, kebobolan 38 kali dan sembilan kali clean sheet.

Halaman:
1 2
      
