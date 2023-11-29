Menggila saat Persib Bandung Menang 5-1 atas Dewa United, Ciro Alves: Mari Fokus ke Laga PSM Makassar

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Ciro Alves tampaknya tak mau terlalu lama terlena dalam kegembiraan usai timnya menang 5-1 atas Dewa United di pekan ke-20 Liga 1 2023-2024. Sebab Ciro meminta kepada para penggawa Persib untuk kembali ke fokus menghadapi laga selanjutnya, yang mana melawan PSM Makassar.

Ya, Ciro memang tampil menggila saat Persib melibas Dewa United dengan skor telak 5-1 di Stadion Indomilk Arena, Minggu 26 November 2023 kemarin. Lima gol kemenangan tim berjuluk Pangeran Biru itu tercipta berkat hattrick yang dicetak olehnya dan brace David da Silva.

BACA JUGA: Bojan Hodak Bocorkan Masa Depan Duo Brasil Ciro Alves dan David da Silva di Persib Bandung

Meski mampu menang meyakinkan, Ciro tidak mau terlalu larut dalam kegembiraan. Bomber berusia 34 tahun ini mengaku sudah fokus untuk menatap laga selanjutnya kontra PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin, 4 Desember 2023 mendatang.

“Tentu kami harus tetap menatap ke depan, step by step, terus melanjutkan ini dengan kerja keras hingga ke laga terakhir,” kata Ciro, dilansir dari situs resmi Persib, Rabu (29/11/2023).

Lebih lanut, Ciro mengaku sangat bahagia bisa mencetak tiga gol ke gawang Dewa United karena ini menjadi hattrick pertamanya untuk Persib. Dengan hattrick itu, jumlah gol yang sudah dicetak olehnya menjadi 11 gol, melebihi catatan tahun pertama bersama Pangeran Biru, yakni 10 gol.

Ciro pun memiliki ambisi besar untuk terus menambah pundi-pundi golnya ini di laga kontra PSM Makassar. Mantan pemain Persikabo 1973 ini juga optimistis Persib bisa kembali meraih kemenangan di laga tersebut.