Kisah Pemegang Rekor Lari 100 Meter Usain Bolt yang Jajal Jadi Pemain Sepakbola, Langsung Cetak Gol Bareng Klub Liga Australia!

KISAH pemegang rekor lari 100 meter, Usain Bolt, yang jajal jadi pemain sepakbola, langsung cetak gol bareng klub Liga Australia akan diulas Okezone. Mantan sprinter asal Jamaika ini secara luas dianggap sebagai pelari terhebat sepanjang masa dalam sejarah di dunia.

Usain Bolt menjadi manusia tercepat dalam sejarah dengan kecepatan tertinggi rata-rata. Pelari Jamaika yang lahir pada 1986 di Sherwood Content, Jamaika Utara itu jadi pemegang rekor dunia dalam lari estafet 100 meter, 200 meter, dan 4×100 meter.

Usain Bolt mencetak rekor dunia di nomor 100 meter dalam waktu hanya 9,58 detik pada World Athletics Championship 2009 di Berlin, Jerman, 16 Agustus 2009. Rekor dunia milik Usain Bolt itu masih belum terpecahkan hingga saat ini.

Singkat cerita, Usain Bolt mengakhiri karier atletiknya pada 2017 setelah menggoreskan banyak tinta prestasi. Usain Bolt kemudian memutuskan untuk mengejar mimpinya menjadi pesepakbola profesional.

"Itu adalah mimpi, ini adalah babak lain dalam hidup saya yang benar-benar ingin saya wujudkan. Jika Anda mempunyai mimpi atau sesuatu yang benar-benar ingin Anda lakukan, Anda ingin mencoba melihat ke mana arahnya," ungkap Usain Bolt, mengutip dari Give Me Sport.

Usain Bolt bermimpi untuk bermain di Manchester United yang menjadi klub favoritnya. Akan tetapi, Borussia Dortmund-lah yang memberikan uji coba dua hari kepada sang sprinter pada Maret 2018.

Setelah itu, Usain Bolt bergabung dengan tim Liga Utama Australia, Central Coast Mariners, untuk mengikuti uji coba pramusim pada Agustus 2018. Luar biasanya, Usain Bolt langsung mencetak gol pertamanya sebagai pemain sepakbola profesional hingga dua gol sekaligus.