HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kiprah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Dapat Apresiasi dari Bambang Pamungkas

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |08:16 WIB
Kiprah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Dapat Apresiasi dari Bambang Pamungkas
Cara Shin Tae-yong tangani Timnas Indonesia dipuji Bambang Pamungkas (Foto: PSSI)
KIPRAH Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dapat apresiasi dari Bambang Pamungkas. Bepe -sapaan akrab Bambang Pamungkas, mengaku bahwa kehadiran pelatih asal Korea Selatan itu dapat membawa Timnas Indonesia berkembang lebih baik lagi.

STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- sendiri diresmikan sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak Sabtu, 28 Desember 2019 di Stadion Pakansari, Bogor. Juru taktik 53 tahun itu awalnya menandatangani kontrak bersama Timnas Indonesia hingga 31 Desember 2023.

Shin Tae-yong

Namun, PSSI mengkonfirmasi akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga Juni 2024. Dengan catatan, nasib STY bergantung pada kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar.

Sejak menukangi Tim Merah Putih, Shin Tae-yong berhasil meloloskan Timnas Indonesia ke tiga level Piala Asia berbeda. Di antaranya, STY membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, Timnas Indonesia U-20 ke Piala Asia U-20 2023, dan Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024.

Rupanya, kiprah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia mendapat apresiasi dari legenda sepakbola Indonesia, Bambang Pamungkas. Eks penyerang Persija Jakarta itu menyebut STY mampu membawa Skuad Garuda berkembang lebih baik lagi.

"Secara pribadi, saya melihat perkembangan tim (Timnas Indonesia) sangat bagus," ungkap Bambang Pamungkas, dikutip dari podcast kanal YouTube Sport77 Official, Selasa (28/11)2023).

"Setelah sekian lama nggak lolos ke Piala Asia, kita lolos lagi. Walaupun, pada event-event antara, kita masih gagal. Namun, dalam gambaran besar, Timnas ini sudah benar," tambah mantan bomber Timnas Indonesia itu.

