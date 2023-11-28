Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Perpisahan Manis Levy Madinda dan Persib Bandung yang Sukses Permalukan Dewa United dengan Skor Telak

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |19:05 WIB
Kisah Perpisahan Manis Levy Madinda dan Persib Bandung yang Sukses Permalukan Dewa United dengan Skor Telak
Levy Madinda berpisah dengan Persib Bandung (Foto: Instagram/@levymadinda11)
A
A
A

KISAH perpisahan manis Levy Madinda dan Persib Bandung yang sukses permalukan Dewa United dengan skor telak akan dibahas Okezone. Sang pemain akan kembali ke klub asalnya Johor Darul Tazim (JDT) di Liga Malaysia.

Perpisahan tersebut berakhir manis karena Levy Madinda menyampaikan seuntai kata yang membuat haru pasukan Maung Bandung. Itu tentu meninggalkan kesan yang cukup indah.

Levy Madinda membawa Persib Bandung unggul 1-0 atas Barito Putera (Foto: Twitter/@persib)

Pemain sepakbola berkebangsaan Gabon ini baru saja membuat sedih para penggemar Pangeran Biru. Sebab, Levy memberikan seluruh kemampuan terbaiknya yang terakhir setelah sukses mempermalukan Dewa United dengan skor telak 5-1 di Stadion Indomilk Arena, Minggu 26 November 2023 malam WIB.

Usai pertandingan tersebut Levy, harus mengakhiri masa peminjamannya dan akan kembali ke JDT. Nuansa perpisahan Gelandang serang Persib ini terasa mengharukan karena Levy Madinda menyampaikan salam perpisahannya di akun Instagram pribadinya.

“Hari ini adalah pertandingan terakhir saya dengan tim (Persib). Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan," kata Levy di akun Instagram @levymadinda11.

"Dia melakukannya lagi dan juga terima kasih kepada semua orang adalah pengalaman yang luar biasa selalu bersyukur. Terima kasih," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654183/hasil-renang-sea-games-2025-jason-donovan-tambah-medali-emas-untuk-indonesia-swp.jpg
Hasil Renang SEA Games 2025: Jason Donovan Tambah Medali Emas untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/atlet_muda_indonesia_jason_donovan_yusuf.jpg
Jason Donovan Yusuf Catat Sejarah! Debutan Indonesia Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement