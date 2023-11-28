Kisah Perpisahan Manis Levy Madinda dan Persib Bandung yang Sukses Permalukan Dewa United dengan Skor Telak

KISAH perpisahan manis Levy Madinda dan Persib Bandung yang sukses permalukan Dewa United dengan skor telak akan dibahas Okezone. Sang pemain akan kembali ke klub asalnya Johor Darul Tazim (JDT) di Liga Malaysia.

Perpisahan tersebut berakhir manis karena Levy Madinda menyampaikan seuntai kata yang membuat haru pasukan Maung Bandung. Itu tentu meninggalkan kesan yang cukup indah.

Pemain sepakbola berkebangsaan Gabon ini baru saja membuat sedih para penggemar Pangeran Biru. Sebab, Levy memberikan seluruh kemampuan terbaiknya yang terakhir setelah sukses mempermalukan Dewa United dengan skor telak 5-1 di Stadion Indomilk Arena, Minggu 26 November 2023 malam WIB.

Usai pertandingan tersebut Levy, harus mengakhiri masa peminjamannya dan akan kembali ke JDT. Nuansa perpisahan Gelandang serang Persib ini terasa mengharukan karena Levy Madinda menyampaikan salam perpisahannya di akun Instagram pribadinya.

“Hari ini adalah pertandingan terakhir saya dengan tim (Persib). Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan," kata Levy di akun Instagram @levymadinda11.

"Dia melakukannya lagi dan juga terima kasih kepada semua orang adalah pengalaman yang luar biasa selalu bersyukur. Terima kasih," imbuhnya.