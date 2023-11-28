Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Kalah 0-1 dari Persik Kediri, Fernando Valence Kecewa Berat

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |04:29 WIB
Arema FC Kalah 0-1 dari Persik Kediri, Fernando Valence Kecewa Berat
Pelatih Arema FC, Fernando Valente (kiri). (Foto: Media Arema FC)
A
A
A

GIANYAR – Pelatih Arema FC, Fernando Valente kecewa berat timnya tumbang 0-1 dari Persik Kediri di laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Valente tepatnya kesal dengan permainan Arema sehingga tim tersebut pun harus menelan kekalahan ke-10 mereka di musim ini.

Padahal Valente merasa sudah menyiapkan Arema sebaik mungkin dalam dua pekan terakhir. Namun, sebuah gol sundulan yang dicetak oleh Anderson Nascimento Carneiro menit 74, memanfaatkan umpan tendangan pojok Ze Valente merusak semua persiapan Arema.

"Tentu saja kita kecewa dengan hasil pertandingan sore ini. Kita bekerja sangat keras selama dua pekan ini,” ucap Fernando Valente, sesuai pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/11/2023).

“Kita melakukan terbaik apa yang kita bisa, untuk mendapatkan tiga poin di pertandingan hari ini. Jadi pertandingan itu hasilnya mengubah apa yang sudah kita harapkan," tambahnya.

Menurut Valente, di babak pertama sebenarnya timmya menguasai pertandingan. Tetapi banyaknya pelanggaran di babak pertama, membuat kerap kali pertandingan terhenti sehingga mempengaruhi alur serangan dari timnya.

Pelatih Arema FC, Fernando Valente

"Di babak pertama pertandingan banyak berhenti di tengah pertandingan, banyak pelanggaran, sehingga bola harus berhenti, selalu sejak awal babak pertama pertandingan lawan mencoba untuk mengulur-ulur waktu pertandingan," ucap pelatih berusia 64 tahun ini.

Fernando juga menyoroti bagaimana timnya kurang berani mengontrol permainan di babak kedua. Padahal seharusnya anak asuhnya bisa bermain lebih agresif dan mengontrol di sepertiga lapangan pertahanan lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654105/bulu-tangkis-beregu-putra-indonesia-raih-medali-emas-usai-sikat-malaysia-shk.webp
Bulu Tangkis Beregu Putra Indonesia Raih Medali Emas usai Sikat Malaysia 3-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/gelandang_persib_bandung_adam_alis_kiri.jpg
Link Live Streaming Persib Vs Bangkok United di AFC Champions League 2 Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement