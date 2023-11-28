Arema FC Kalah 0-1 dari Persik Kediri, Fernando Valence Kecewa Berat

GIANYAR – Pelatih Arema FC, Fernando Valente kecewa berat timnya tumbang 0-1 dari Persik Kediri di laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Valente tepatnya kesal dengan permainan Arema sehingga tim tersebut pun harus menelan kekalahan ke-10 mereka di musim ini.

Padahal Valente merasa sudah menyiapkan Arema sebaik mungkin dalam dua pekan terakhir. Namun, sebuah gol sundulan yang dicetak oleh Anderson Nascimento Carneiro menit 74, memanfaatkan umpan tendangan pojok Ze Valente merusak semua persiapan Arema.

"Tentu saja kita kecewa dengan hasil pertandingan sore ini. Kita bekerja sangat keras selama dua pekan ini,” ucap Fernando Valente, sesuai pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/11/2023).

“Kita melakukan terbaik apa yang kita bisa, untuk mendapatkan tiga poin di pertandingan hari ini. Jadi pertandingan itu hasilnya mengubah apa yang sudah kita harapkan," tambahnya.

Menurut Valente, di babak pertama sebenarnya timmya menguasai pertandingan. Tetapi banyaknya pelanggaran di babak pertama, membuat kerap kali pertandingan terhenti sehingga mempengaruhi alur serangan dari timnya.

"Di babak pertama pertandingan banyak berhenti di tengah pertandingan, banyak pelanggaran, sehingga bola harus berhenti, selalu sejak awal babak pertama pertandingan lawan mencoba untuk mengulur-ulur waktu pertandingan," ucap pelatih berusia 64 tahun ini.

Fernando juga menyoroti bagaimana timnya kurang berani mengontrol permainan di babak kedua. Padahal seharusnya anak asuhnya bisa bermain lebih agresif dan mengontrol di sepertiga lapangan pertahanan lawan.