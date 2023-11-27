Hasil Arema FC vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Macan Putih Terkam Singo Edan 1-0

GIANYAR - Hasil Arema FC vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (27/11/2023) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Macan Putih.

Gol tunggal Persik Kediri dicetak oleh bek Anderson Nascimento (73’). Sementara itu, Arema FC harus mengakhiri laga dengan 10 orang setelah Jayus Hariono dikartu merah (49').

Jalannya Pertandingan

Persik mengambil inisiatif serangan lebih dulu kala laga baru berjalan empat menit. Namun tembakan Ady Eko Jayanto masih mampu digagalkan penjaga gawang Arema FC, Julian Schwarzer

Kedua tim terus berjual beli serangan, namun peluang dari kedua kesebelasan masih belum menemui sasaran. Memasuki menit 36, giliran Arema FC yang melancarkan peluang berbahaya.

Namun sayang upaya Jayus Hariono masih belum mampu berbuah gol. Arema juga mengacnam lewat tembakan Dedik Setiawan, lagi-lagi masih digagalkan kiper Persik Kediri Dikri Yusron.

Babak pertama ditutup dengan tembakan Renan Silva yang diantisipasi Julian Schwarzer. Namun skor kaca mata terus bertahan hingga babak pertama usai.

Arema kemudian menelan pil pahit di menit 48. Pemain mereka, Jayus Hariono diganjar kartu merah dan harus mandi lebih cepat. Meski kalah jumlah pemain, mereka rupanya masih berani bermain terbuka. Hal itu berhasil dimanfaatkan oleh Persik Kediri.