Belum Mau Bahas Peluang Juara, Bojan Hodak Pilih Fokus Bawa Persib Bandung Masuk 4 Besar Liga 1 2023-2024

TANGERANG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak belum membahas peluang timnya menjuarai Liga 1 2023-2024. Sebab saat ini fokus utama Bojan adalah mengantarkan Maung Bandung masuk empat besar agar bisa bersaing di memperebutkan gelar juara Liga 1 musim ini.

Seperti yang diketahui, Persib saat ini tengah dalam performa terbaik mereka. Terbaru Persib menang telak 5-1 atas Dewa United di pekan ke-20 Liga 1 2023-2024.

Meskipun diwarnai kericuhan antara suporter Persib dan polisi di Indomilk Arena, Tangerang, pada Minggu 26 November 2023, tim berjuluk Maung Bandung itu pun akhirnya membawa pulang tiga poin. Mereka masih belum terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir.

Hodak mengungkapkan bahwa dirinya tak ingin langsung berharap tinggi menjadi juara Liga 1 2023-2024. Namun, dia ingin membawa timnya menembus empat besar terlebih dahulu sehingga masuk ke babak championship series.

"Hasil yang bagus, kami berada di klasemen atas, pemain menunjukkan perkembangan, saya memberikan kemenangan pemain muda untuk menaikkan level," ungkap Hodak seusai laga, Selasa (26/11/2023).

"Yang penting kami bisa mempertahankan konsistensi, sehingga kami bisa masuk empat besar terlebih dahulu dan baru bisa bicara soal juara," tambahnya.