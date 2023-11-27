Soal Dugaan Suap di Timnas Indonesia yang Gagal Juara Piala AFF 2010 Usai Kalah dari Malaysia, Firman Utina Buka Suara

Firman Utina buka suara soal tudingan suap dalam kekalahan Timnas Indonesia dari Malaysia di final Piala AFF 2010. (Foto: PSSI)

MANTAN kapten Timnas Indonesia, Firman Utina, buka suara soal dugaan suap di Timnas Indonesia yang gagal juara Piala AFF 2010 usai kalah dari Malaysia di final. Eks gelandang Persib Bandung tersebut membeberkan tentang tuduhan itu baru-baru ini di kanal YouTube Mahardika Entertainment.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia sejatinya berhasil mengalahkan Malaysia 2-1 di final leg II Piala AFF 2010 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Rabu 29 Desember 2010 malam WIB. Pada laga tersebut, Firman Utina gagal mencetak gol dari penalti di menit-menit awal pertandingan.

Sebaliknya, Malaysia sukses mencuri keunggulan lebih dulu lewat Safee Sali di awal babak kedua. Beruntung, Mohammad Nasuha menyamakan skor, sebelum tendangan Muhammad Ridwan menjebol gawang Khairul Fahmi yang membuat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Malaysia.

Sayagnya, kemenangan 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu tak mampu membuat Timnas Indonesia jadi juara Piala AFF 2010. Pasalnya, skuad Garuda asuhan Alfred Riedl itu kalah agregat 2-4 dari Malaysia yang menang 3-0 di leg I.

Setelah gagal juara, Timnas Indonesia dituduh mendapat suap sehingga dinilai tidak menampilkan performa terbaiknya di final Piala AFF 2010 itu. Salah satu korban tuduhan tersebut adalah sang kapten Timnas Indonesia saat itu, Firman Utina, yang dituding sengaja tidak memasukkan bola dari titik putih.

Baru-baru ini, Firman Utina buka suara terkait tuduhan tersebut dan mengaku bahwa dirinya tidak tahu apa-apa mengenai dugaan suap yang beredar. Eks pemain Persib Bandung dan Sriwijaya FC ini menyebut kondisinya saat itu sedang cedera dan memaksakan diri untuk bermain.