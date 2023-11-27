Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Soal Dugaan Suap di Timnas Indonesia yang Gagal Juara Piala AFF 2010 Usai Kalah dari Malaysia, Firman Utina Buka Suara

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |16:36 WIB
Soal Dugaan Suap di Timnas Indonesia yang Gagal Juara Piala AFF 2010 Usai Kalah dari Malaysia, Firman Utina Buka Suara
Firman Utina buka suara soal tudingan suap dalam kekalahan Timnas Indonesia dari Malaysia di final Piala AFF 2010. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANTAN kapten Timnas Indonesia, Firman Utina, buka suara soal dugaan suap di Timnas Indonesia yang gagal juara Piala AFF 2010 usai kalah dari Malaysia di final. Eks gelandang Persib Bandung tersebut membeberkan tentang tuduhan itu baru-baru ini di kanal YouTube Mahardika Entertainment.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia sejatinya berhasil mengalahkan Malaysia 2-1 di final leg II Piala AFF 2010 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Rabu 29 Desember 2010 malam WIB. Pada laga tersebut, Firman Utina gagal mencetak gol dari penalti di menit-menit awal pertandingan.

Final Piala AFF 2010

Sebaliknya, Malaysia sukses mencuri keunggulan lebih dulu lewat Safee Sali di awal babak kedua. Beruntung, Mohammad Nasuha menyamakan skor, sebelum tendangan Muhammad Ridwan menjebol gawang Khairul Fahmi yang membuat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Malaysia.

Sayagnya, kemenangan 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu tak mampu membuat Timnas Indonesia jadi juara Piala AFF 2010. Pasalnya, skuad Garuda asuhan Alfred Riedl itu kalah agregat 2-4 dari Malaysia yang menang 3-0 di leg I.

Setelah gagal juara, Timnas Indonesia dituduh mendapat suap sehingga dinilai tidak menampilkan performa terbaiknya di final Piala AFF 2010 itu. Salah satu korban tuduhan tersebut adalah sang kapten Timnas Indonesia saat itu, Firman Utina, yang dituding sengaja tidak memasukkan bola dari titik putih.

Baru-baru ini, Firman Utina buka suara terkait tuduhan tersebut dan mengaku bahwa dirinya tidak tahu apa-apa mengenai dugaan suap yang beredar. Eks pemain Persib Bandung dan Sriwijaya FC ini menyebut kondisinya saat itu sedang cedera dan memaksakan diri untuk bermain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188528/beckham_putra-ofjb_large.jpg
PSSI Cari Pelatih Baru, Beckham Putra Ungkap Kriteria Ideal Juru Taktik Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1653937/putri-ypd.webp
Putri KW Bawa Indonesia Unggul atas Thailand di Final Bulu Tangkis Beregu SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/petenis_putri_indonesia_janice_tjen.jpg
Janice Tjen Antar Tim Tenis Indonesia Tembus Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement