HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Puas Bhayangkara FC Ditahan Persija Jakarta 2-2, Mario Gomez Sesali Gol Osvaldo Haay Dianulir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |23:42 WIB
Tak Puas Bhayangkara FC Ditahan Persija Jakarta 2-2, Mario Gomez Sesali Gol Osvaldo Haay Dianulir
Pelatih Bhayangkara FC, Mario Gomez (kiri) tidak senang dengan hasil melawan Persija Jakarta. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

BEKASI – Pelatih Bhayangkara FC, Mario Gomez tidak senang dengan hasil imbang 2-2 yang diraih timnya kala menjamu Persija Jakarta di pekan ke-20 Liga 1 2023-2024. Pasalnya Gomez menilai Bhayangkara FC bisa menang jika gol Osvaldo Haay di babak pertama tidak dianulir oleh wasit karena dianggap offside.

Yam Bhayangkara FC harus puas bermain imbang 2-2 saat menjamu Persija di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Senin (27/11/2023) malam WIB. Awalnya tim berjuluk The Guardian itu mampu mencetak gol keunggulan lebih dulu lewat gol Mati Mier di menit ke-24.

Kemudian sejatinya Bhayangkara FC menggandakan keunggulan lewat gol Osvaldo di menit ke-30 yang sayangya dianulir karena offside. Lalu secara mengejutkan, Persija mampu membalikan keadaan lewat gol Aji Kusuma (51’), dan Ryo Matsumura (63’). Tapi pada akhirnya, mereka mampu menyamakan kedudukan lewat gol telat Muhammad Ragil (90+1’).

Usai pertandingan, Gomez memberi apresiasi atas perjuangan anak asuhnya di laga tersebut. Namun dia merasa bahwa seharusnya Bhayangkara FC bisa meraih kemenangan karena gol Osvaldo seharusnya tidak offside. Kendati begitu, dia tidak mempermasalahkan hal itu.

Bhayangkara FC vs Persika Jakarta (ig/bhayangkarafc)

“Pertandingan bagus, kita bisa menang karena punya beberapa peluang di babak pertama,” kata Gomez kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (27/11/2023).

“Setelah tertinggal kita bisa terus berjuang sampai 95 menit baru kita bisa seri. Saya pikir gol Osvaldo tidak offside, tapi tidak apa-apa, ini sepak bola,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
