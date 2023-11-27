Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Gagal Kalahkan Bhayangkara FC, Thomas Doll Ngamuk

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |23:25 WIB
Persija Jakarta Gagal Kalahkan Bhayangkara FC, Thomas Doll Ngamuk
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. (Foto: Instagram/Persija)
A
A
A

BEKASI – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll emosi melihat skuadnya gagal memetik kemenangan saat bertamu ke markas Bhayangkara FC di pekan ke-20 Liga 1 2023-2024. Sebab Doll menilai seharusnya Persija menang, namun ia justru melihat timnya bermain buruk bak laga persahabatan.

Sejatinya Macan Kemayoran bisa saja mengunci kemenangan saat melawat ke markas Bhayangkara FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Senin (27/11/2023) pukul 19.00 WIB. Tapi sayang, mereka harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2.

Persija berhasil membalikan kedudukan menjadi 2-1 lewat gol Aji Kusuma (51’), dan Ryo Matsumura (63’) setelah sempat tertinggal di babak pertama lewat gol Mati Mier (24’). Kemudian kemenangan yang sudah ada di depan mata itu harus sirna begitu saja lewat gol telat yang dicetak Muhammad Ragil (90+1’).

Usai laga, Thomas Doll mengatakan bahwa atmosfer pertandingan benar-benar tidak spesial dan menilai laga ini layaknya seperti pertandingan persahabatan. Pelatih asal Jerman itu juga menyayangi para pemain Persija yang lengah di menit-menit akhir kendati memberi kredit karena sempat mampu membalikan kedudukan.

Pelatih Persija Jakarta, Thomass Doll (Andika Rachmansyah/MPI)

“Atmosfernya tidak bagus seperti pertandingan persahabatan, permainan juga menjadi tidak terasa spesial,” kata Thomas Doll kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (27/11/2023).

“Soal pertandingan, para pemain bangkit setelah di babak pertama bermain tidak cukup bagus karena di babak pertama bola tidak mengalir dan pergerakan pemain juga. Kita bangkit di babak kedua dengan cetak dua gol, tapi harusnya kita juga bisa bertahan di menit-menit akhir,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654069/alwi-farhan-menang-indonesia-ungguli-malaysia-di-final-bulu-tangkis-beregu-putra-sea-games-2025-jkv.jpg
Alwi Farhan Menang, Indonesia Ungguli Malaysia di Final Bulu Tangkis Beregu Putra SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/marc_klok.jpg
Marc Klok Punya Misi Khusus di Laga Kontra Bangkok United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement