Persija Jakarta Gagal Kalahkan Bhayangkara FC, Thomas Doll Ngamuk

BEKASI – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll emosi melihat skuadnya gagal memetik kemenangan saat bertamu ke markas Bhayangkara FC di pekan ke-20 Liga 1 2023-2024. Sebab Doll menilai seharusnya Persija menang, namun ia justru melihat timnya bermain buruk bak laga persahabatan.

Sejatinya Macan Kemayoran bisa saja mengunci kemenangan saat melawat ke markas Bhayangkara FC di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Senin (27/11/2023) pukul 19.00 WIB. Tapi sayang, mereka harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-2.

Persija berhasil membalikan kedudukan menjadi 2-1 lewat gol Aji Kusuma (51’), dan Ryo Matsumura (63’) setelah sempat tertinggal di babak pertama lewat gol Mati Mier (24’). Kemudian kemenangan yang sudah ada di depan mata itu harus sirna begitu saja lewat gol telat yang dicetak Muhammad Ragil (90+1’).

Usai laga, Thomas Doll mengatakan bahwa atmosfer pertandingan benar-benar tidak spesial dan menilai laga ini layaknya seperti pertandingan persahabatan. Pelatih asal Jerman itu juga menyayangi para pemain Persija yang lengah di menit-menit akhir kendati memberi kredit karena sempat mampu membalikan kedudukan.

“Atmosfernya tidak bagus seperti pertandingan persahabatan, permainan juga menjadi tidak terasa spesial,” kata Thomas Doll kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (27/11/2023).

“Soal pertandingan, para pemain bangkit setelah di babak pertama bermain tidak cukup bagus karena di babak pertama bola tidak mengalir dan pergerakan pemain juga. Kita bangkit di babak kedua dengan cetak dua gol, tapi harusnya kita juga bisa bertahan di menit-menit akhir,” sambungnya.