Persib Bandung Resmi Pulangkan Levy Madinda Ke JDT Usai Laga Melawan Dewa United

BANDUNG - Persib Bandung resmi memulangkan Levy Madinda ke Johor Darul Ta’zim (JDT). Keputusan itu dikeluarkan usai laga melawan Dewa United di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (26/11/2023).

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono mengatakan sejak didatangkan pada Juli 2023 lalu, Levy Madinda berstatus pinjaman. Dia sejatinya merupakan pemain dari klub asal Malaysia JDT.

Persib Bandung mendatangkan Levy Madinda hanya untuk memenuhi kuota pemain asing di Liga 1 2023-2024. Sebab saat itu, satu pemain asingnya yakni Tyronne Gustavo del Pino Ramos mengalami cedera.

Kini, dikatakan Teddy Tjahjono masa peminjaman sudah berakhir. Persib Bandung memutuskan untuk memulangkan Levy Madinda ke JDT.

Pria berkacamata ini pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Levy Madinda yang selama ini sudah memberikan kontribusi untuk tim meski hanya berlangsung setengah musim.

"Klub menyampaikan terima kasih kepada Levy Madinda atas segala kontribusi yang telah diberikan kepada Persib selama masa peminjaman sejak Juli lalu," kata Teddy Tjahjono.