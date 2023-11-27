Liga 1 2023-2024 Ketua Panpel Dewa United Beber Kronologi Kerusuhan Suporter Persib di Tangerang

TANGERANG - Pertandingan pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 antar Dewa United dan Persib Bandung sempat diwarnai kericuhan di bagian luar Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (26/11/2023). Ketua Panitia Pelaksana Dewa United, Aries Maulansyah, membeberkan apa yang sebenarnya terjadi.

Sejak sebelum kick off pertandingan Dewa United vs Persib dimulai, berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, terlihat bagian depan gerbang masuk Indomilk Arena, Tangerang, dipadati suporter Persib yang ingin masuk ke dalam area stadion. Namun, pihak keamanan tak memberikan izin para suporter untuk masuk.

Hingga laga dimulai, suporter yang jumlahnya dipercaya hingga tiga sampai empat ribu itu juga masih tertahan di bagian depan gerbang Indomilk Arena. Pada akhirnya, mereka pun terlibat bentrokan dengan pihak kepolisian.

"Sebenarnya kami sudah melakukan antisipasi-antisipasi untuk suporter Persib tidak hadir di Indomilk Arena. Kami dari manajemen Dewa United sudah mengirim surat kepada manajemen Persib dan Bobotoh," ungkap Aries kepada awak media, Minggu (26/11/2023).

"Kami juga sudah unggah di media sosial bahwa laga hari ini tidak dihadiri penonton umum, karena yang hadir hanya tamu undangan yang diberikan surat undangan. Tidak ada penonton umum karena sesuai dengan regulasi penonton tamu dilarang hadir di Indomilk Arena," lanjutnya.

Aries mengungkapkan bahwa segala cara telah ditempuh guna mensosialisasikan pelarangan suporter Persib ke Indomilk Arena. Namun, pada akhirnya ribuan suporter datang dan tetap memaksa masuk.