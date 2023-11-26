Hasil Bucheon FC vs Jeonnam Dragons di Liga 2 Korea Selatan 2023: Kalah 1-4, Asnawi Mangkualam Gagal Promosi ke K-League 1

BUCHEON – Jeonnam Dragons dipastikan gagal lolos ke playoff promosi K-League 1 lantaran kalah 1-4 dari Bucheon FC di laga pamungkas Liga 2 Korea Selatan 2023, pada Minggu (26/11/2023) sore WIB. Asnawi Mangkualam yang bermain 90 menit pun tak bisa berbuat banyak dalam laga yang digelar di Bucheon Stadium tersebut.

Ya, Asnawi Mangkualam bermain sejak menit pertama dalam laga penting Jeonnam Dragons tersebut. Sebab mereka wajib memetik kemenangan jika ingin finis di peringkat kelima Liga 2 Korea Selatan 2023 tersebut.

BACA JUGA: Asnawi Mangkualam Absen di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Seperti yang diketahui, Jeonnam Dragons tengah memperjuangkan lolos ke kasta tertinggi Liga 1 Korea Selatan dengan mengincar posisi lima besar. Cara itu akan terwujud dengan mengalahkan Bucheon FC.

Akan tetapi, nyatanya Asnawi Cs justru tumbang dengan skor 1-4. Padahal awalnya Jeonnam Dragons memimpin lebih dulu lewat gol penalti Valdivia di menit 22.

Lalu Bucheon FC sempat menyamakan kedudukan di akhir babak pertama berkat Nilson Ricardo. Kemudian di babak kedua Bucheon FC mengamuk dan mencetak tiga gol lewat hattrick An Jae-jun.