Drawing Piala Asia U-23 2024 Gagal Disiarkan ke Publik, Media China: Penuh Kecurangan

DRAWING Piala Asia U-23 2024 gagal disiarkan ke publik, media China Sohu klaim undian tersebut penuh kecurangan. Sebab, tiba-tiba ada gangguan sinyal terhadap penyiaran selagi undian berlangsung.

Undian fase grup Piala Asia U-23 2024 sudah dilaksanakan pada Kamis (23/11/2023) sore WIB. Tercipta dua grup neraka dari undian tersebut, termasuk di antaranya di Grup B.

Grup tersebut diisi oleh China U-23, Korea Selatan U-23, Jepang U-23, dan Uni Emirat Arab U-23. Grup lainnya adalah Grup A yang mana ditempati oleh Indonesia U-23, Qatar U-23, Australia U-23, dan Yordania U-23.

Media Sohu menilai hasil undian grup mencerminkan kecurangan terang-terangan. Pasalnya, saat undian berlangsung, koneksi internet tiba-tiba terputus dan layar siaran langsung juga menjadi hitam.

"Kecurangan blak-blakan sebelum turnamen Piala Asia U-23? AFC memutus sinyal siaran langsung televisi dari pengundian, China U-23 masuk ke grup neraka," tulis Sohu, dikutip dari Soha VN, Jumat (24/11/2023).

"Saat pengundian menjelang final Piala Asia U-23, terjadi situasi yang sangat tidak terduga. Awalnya, AFC menjual hak siar undian tersebut ke sejumlah negara dan wilayah. China juga telah membeli hak siar langsung. Namun sekitar setengah jam sebelum pengundian, situs resmi AFC termasuk sinyal siaran langsungnya terputus," tambah tulisan itu.

"Di Internet, Anda hanya dapat melihat layar hitam. Sesaat kemudian, hasilnya diumumkan dan China U-23 masuk ke grup maut. Dapat dikatakan bahwa ini hampir merupakan penipuan yang terang-terangan," tambahnya lagi.