HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dipecat dari Timnas Thailand, Alexandre Polking Dikabarkan Terima Tawaran Latih Klub Vietnam

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |05:19 WIB
Dipecat dari Timnas Thailand, Alexandre Polking Dikabarkan Terima Tawaran Latih Klub Vietnam
Alexandre Polking kala masih melatih Timnas Thailand. (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

EKS pelatih Timnas Thailand, Alexandre Polking, dikabarkan terima tawaran latih klub Vietnam, yakni Ho Chi Minh City FC. Kabar ini muncul usai Polking terdepak dari kursi pelatih Timnas Thailand.

Ya, Polking dipecat, meski sudah menorehkan tinta emas bersama Timnas Thailand. Penyebabnya, hasil Timnas Thailand menghadapi tim-tim kuat dinilai jauh dari kata memuaskan.

Alexandre Polking

Thailand dicukur habis 0-8 oleh Georgia pada FIFA Matchday Oktober 2023. Tim berjuluk Gajah Perang itu juga kandas dengan skor 1-2 dari China pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Akibatnya, Polking dipaksa angkat kaki dari kursi pelatih Timnas Thailand. Federasi Sepakbola Thailand (FAT) kemudian menunjuk sang Direktur Teknik (Dirtek), Masatada Ishii, untuk menggantikan pelatih berkebangsaan Brasil-Jerman itu.

Kini, masa depan Polking pun menjadi teka-teki. Namun, rumor terbaru mengatakan Polking sudah ditawari pekerjaan baru.

Dikabarkan, klub Vietnam, Ho Chi Minh City FC, kepincut mendatangkan Polking sebagai arsitek anyar. Dikutip Soha.vn, Jumat (24/11/2023), klub tersebut juga dikabarkan sudah melayangkan penawaran.

