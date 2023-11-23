3 Negara Peserta Piala Asia U-23 2024 yang Diprediksi Lolos ke Olimpiade Paris 2024, Nomor 1 Langganan Lolos!

3 negara peserta Piala Asia U-23 2024 yang diprediksi lolos ke Olimpiade Paris 2024 menarik dikulik. Di ajang Piala Asia U-23 2024 sendiri, ada Timnas Indonesia U-23 yang siap ikut bersaing memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Diketahui, Piala Asia U-23 2024 jadi turnamen kualifikasi lolos ke Olimpiade 2024 zona Asia. Tim yang finis tiga besar di Piala Asia U-23 2024 nantinya akan lolos otomatis ke Olimpiade Paris.

Drawing fase grup Piala Asia U-23 2024 sendiri baru saja digelar sehingga dapat mengetahui apakah perjuangan tim-tim mana yang akan berat atau lebih mudah untuk menjaga asa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U-23 sendiri masuk grup neraka karena tergabung dengan tim-tim kuat.

Timnas Indonesia U-23 dipastikan tergabung di Grup A bersama tuan rumah, Qatar, Australia, dan Yordania. Dengan begitu, menarik menilik tim-tim negara peserta Piala Asia U-23 2024 yang diprediksi lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Tentunya, prediksi dibuat dengan menilik kekuatan tim dan juga pengalaman negara tersebut dalam lolos ke Olimpiade. Siapa saja mereka? Berikut 3 negara peserta Piala Asia U-23 2024 yang diprediksi lolos ke Olimpiade Paris 2024.

3. Korea Selatan





Salah satu negara peserta Piala Asia U-23 2024 yang diprediksi lolos ke Olimpiade Paris 2024 adalah Korea Selatan. Mereka jadi salah satu tim Asia yang sudah banyak berlaga di Olimpiade.

Sepanjang gelaran Olimpiade, total, Timnas Korea Selatan sudah mentas sebanyak 11 kali di ajang itu. Teranyar, Korea Selatan mentas pada gelaran Olimpiade 2020 yang digelar di Jepang. Sayang, perjuangan Korea Selatan kala itu terhenti di babak perempatfinal usai kalah 3-6 dari Meksiko.

Kans Korea Selatan lolos Olimpiade Paris 2024 pun terbuka. Di Piala Asia U-23 2024, mereka akan memulai perjalanannya dengan melawan tim-tim di Grup B, yang dihuni oleh Jepang, Uni Emirat Arab, dan China.