Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Persita Tangerang vs RANS Nusantara di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadane Menang Telak 3-0

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |21:17 WIB
Hasil Persita Tangerang vs RANS Nusantara di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadane Menang Telak 3-0
Persita Tangerang vs RANS Nusantara di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/Persita Tangerang)
A
A
A

TANGERANG - Persita Tangerang sukses meraih kemenangan atas RANS Nusantara FC dalam pertandingan pekan ke-20 Liga 1 2023-2024. Bermain di Indomilk Arena, Tangerang, Kamis (23/11/2023) malam WIB, Pendekar Cisadane menang telak 3-0.

Babak pertama berakhir dengan keunggulan 2-0 terlebih dahulu untuk Persita melalui gol dari Rifky Dwi Septiawan (30') dan Javlon Guseynov (38' P). Persita Tangerang kemudian menambah pundi-pundi gol pada babak kedua melalui Norberto Ezequiel Vidal (55').

Jalannya Pertandingan

Babak Kedua

Tampil di hadapan suporter sendiri, Persita tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Mereka beberapa kali mengancam gawang RANS Nusantara FC yang dijaga oleh Try Hamdani Goentara.

Tim tamu pun tak berdiam diri begitu saja dan beberapa kali kerap melancarkan serangan-serangan yang cukup berbahaya. Akan tetapi, lini pertahanan Pendekar Cisadane -julukan Persita- masih mampu menahannya dengan apik.

Kebuntuan baru pecah pada menit ke-30 untuk anak asuh Divaldo Alves. Rifky Dwi Septiawan maampu membuka keunggulan Persita melalui tendangan yang tak mampu dihalau Hamdani.

Tak lama berselang setelah gol pertama tercipta, Persita langsung menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui titik putih. Javlon Guseynov (38') yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses membuat Persita unggul dua gol pada babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652125/jadwal--link-streaming-filipina-vs-timnas-indonesia-u22-eksklusif-di-vision-gso.webp
Jadwal & Link Streaming Filipina vs Timnas Indonesia U22 Eksklusif di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/timnas_indonesia_u_22_vs_filipina.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 Vs Filipina di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement