Hasil Persita Tangerang vs RANS Nusantara di Liga 1 2023-2024: Pendekar Cisadane Menang Telak 3-0

TANGERANG - Persita Tangerang sukses meraih kemenangan atas RANS Nusantara FC dalam pertandingan pekan ke-20 Liga 1 2023-2024. Bermain di Indomilk Arena, Tangerang, Kamis (23/11/2023) malam WIB, Pendekar Cisadane menang telak 3-0.

Babak pertama berakhir dengan keunggulan 2-0 terlebih dahulu untuk Persita melalui gol dari Rifky Dwi Septiawan (30') dan Javlon Guseynov (38' P). Persita Tangerang kemudian menambah pundi-pundi gol pada babak kedua melalui Norberto Ezequiel Vidal (55').

Jalannya Pertandingan

Babak Kedua

Tampil di hadapan suporter sendiri, Persita tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Mereka beberapa kali mengancam gawang RANS Nusantara FC yang dijaga oleh Try Hamdani Goentara.

Tim tamu pun tak berdiam diri begitu saja dan beberapa kali kerap melancarkan serangan-serangan yang cukup berbahaya. Akan tetapi, lini pertahanan Pendekar Cisadane -julukan Persita- masih mampu menahannya dengan apik.

Kebuntuan baru pecah pada menit ke-30 untuk anak asuh Divaldo Alves. Rifky Dwi Septiawan maampu membuka keunggulan Persita melalui tendangan yang tak mampu dihalau Hamdani.

Tak lama berselang setelah gol pertama tercipta, Persita langsung menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui titik putih. Javlon Guseynov (38') yang ditunjuk sebagai eksekutor sukses membuat Persita unggul dua gol pada babak pertama.