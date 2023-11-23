Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Langsung Lawan Tuan Rumah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |18:30 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024: Langsung Lawan Tuan Rumah!
Berikut jadwal Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah diketahui. Skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– baru saja mendapatkan lawan di fase grup Piala Asia U-23 2024.

Dalam drawing yang dilangsungkan sore tadi, skuad asuhan Shin Tae-yong tergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania. Secara realistis, butuh usaha ekstra bagi Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23

Sebab, lawan-lawan Timnas Indonesia U-23 masuk kategori kelas berat. Qatar U-23 diuntungkan status tuan rumah yang membuat mereka bermain di hadapan puluhan ribuan suporter sendiri.

Sementara Australia U-23 pernah mengalahkan Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong di Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 dengan agregat 4-2. Bagaimana dengan Yordania U-23?

Seperti tim-tim Asia Barat pada umumnya, sulit mengalahkan tim yang satu ini. Lantas, bagaimana dengan jadwal pertandingan Timnas Indonesia U-23?

Sejauh ini jadwal pertandingan full belum dirilis. AFC baru mengumumkan matchday pertandingan. Untuk jam dan hari pertandingan belum dirilis oleh AFC.

Halaman:
1 2
      
