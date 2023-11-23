Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Masuk Grup Sulit, Dony Tri Pamungkas Bertekad Masuk Skuad

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |18:07 WIB
Timnas Indonesia U-23 Masuk Grup Sulit, Dony Tri Pamungkas Bertekad Masuk Skuad
Dony Tri Pamungkas berhasrat bela Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 masuk grup sulit, Dony Tri Pamungkas bertekad masuk skuad. Ajang ini akan berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei 2024.

Undian fase grup Piala Asia U-23 2024 telah dilaksanakan pada Kamis (23/11/2023) sore ini WIB. Garuda Muda -- julukan Timnas Indonesia U-23 -- diketahui masuk Grup A bersama tuan rumah Qatar dan juga Australia beserta Yordania. 

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 terbilang masuk dalam grup sulit untuk ajang ini. Namun, Dony mengatakan sangat ingin membela Timnas Indonesia U-23 dalam ajang itu. Oleh dikarenakan, dia ingin memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim asuhan Shin Tae-yong dalam ajang tersebut.

"Kalau dari saya sendiri, mungkin bisa masuk ke dalam skuad Piala Asia yang akan digelar pada April 2024," kata Dony dilansir dari laman Persija, Kamis (23/11/2023).

Pemain berusia 18 tahun itu memang menjadi langganan dipanggil Timnas Indonesia kelompok umur. Pemain itu pun sempat dipanggil untuk membela Timnas Indonesia senior saat melawan Turkmenistan pada FIFA matchday beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
