Saddil Ramdani Minta Pendukung Timnas Indonesia Hentikan Kritik yang Bikin Suasana Tidak Baik

JAKARTA - Saddil Ramdani memberikan pesan penting kepada para pendukung Timnas Indonesia usai meraih hasil kurang apik dari dua pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia berharap suporter tidak melontarkan kritik-kritik yang justru akan merusak suasana tim.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia telah menyelesaikan dua laga tandang di Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tapi sayangnya, Skuad Garuda tidak meraih hasil yang maksimal dari dua pertandingan tandangnya itu.

Anak asuh Shin Tae-yong menelan kekalahan 1-5 dari Timnas Irak dan bermain 1-1 kontra Timnas Filipina. Boleh dibilang hasil imbang cukup disayangkan karena itu adalah peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk bisa mendapat poin penuh.

Hasil imbang melawan Filipina sekaligus menjadi sorotan tersendiri. Karena sejatinya, Timnas Indonesia jauh lebih diunggulkan baik dari materi pemain maupun kualitas tim. Tak sedikit juga pendukung yang kecewa.

Saddil meminta kepada seluruh suporter Timnas Indonesia untuk menghilangkan kritikan-kritikan yang negatif. Menurutnya, hal itu akan membuat suasana tim menjadi tidak enak.

“Hilangkanlah kritik-kritik yang membuat tim ini menjadi suasananya tidak baik. Semoga pesan dari suporter bisa membangun pemain untuk menjadi lebih baik,” tutur Saddil, dikutip dari situs resmi PSSI, Kamis (23/11/2023).