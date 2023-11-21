Hasil Timnas Taiwan vs Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Harimau Malaya Susah Payah Menang 1-0!

Laga Timnas Taiwan vs Timnas Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: FA Malaysia)

HASIL Timnas Taiwan vs Timnas Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Laga lanjutan Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu berakhir dengan kemenangan Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- dengan skor 1-0.

Duel Timnas Taiwan vs Timnas Malaysia digelar di Taipei Municipal Stadium, Taipei City, Selasa (21/11/2023) malam WIB. Timnas Malaysia harus bersusah payah untuk bisa meraih kemenangan. Gol semata wayang dalam laga itu tercipta lewat aksi Darren Lok (72').

Hasil ini membuat tim asuhan Kim Pan-gon kukh di puncak klasemen sementara Grup D. Mereka total sudah mengemas 6 poin.

Jalannya Pertandingan

Taiwan tampak bermain dengan sangat rapat. Sepanjang babak pertama, Malaysia hanya mampu mencatat empat tembakan, dengan dua di antaranya tepat sasaran.

Kiper Taiwan, Een Chieh Pan, tampil cukup impresif pada laga ini. Dia berhasil menghalau dua tembakan Malaysia di babak pertama.

Taiwan terus bermain rapat. Sementara Malaysia, mereka terus-terusan bersusah payah menghadapi pertahanan gerendel Taiwan.

Upaya pemain Malaysia akhirnya membuahkan hasil di menit 72. Darren Lok mendapat peluang terbuka dan menembakkan bola ke gawang Wen Chieh Pan.

Taiwan terus terkurung di area sendiri. Berdasarkan perhitungan Vavel, Malaysia memegang penguasaan bola hingga 62 persen dan mencatat lebih dari 19 tembakan.

Namun, rapatnya pertahanan Taiwan membuat Malaysia hanya mampu mencatat tujuh tembakan tepat sasaran. Skor 1-0 tidak berubah hingga laga berakhir. Harimau Malaya berhasil membawa pulang poin penuh dari Taiwan.