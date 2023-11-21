Ungkapan Rafael Struick tentang Proses Naturalisasi Calon Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen

MANILA - Rafael Struick memberikan tanggapan tentang proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Menurut winger kiri 20 tahun itu, Ragnar merupakan pemain yang mempunyai kualitas dan cocok untuk mempersolid lini serang Timnas Indonesia.

Ragnar Oratmangoen sendiri menjadi pemain keturunan terbaru yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Kepastian itu setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Instagram pribadinya mengumumkan bahwa sang pemain sayap kiri 25 tahun itu bersedia membela Timnas Indonesia.

Bahkan, pemain milik klub Liga teratas Liga Belanda (Eredivisie), Fortuna Sittard, itu sudah mengunjungi Indonesia. Ragnar hadir saat Timnas Indonesia U-17 bersua Maroko U-17 pada laga terakhir Grup A Piala Dunia U-17 2023, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis (16/11/2023) lalu.

Jika sudah dinaturalisasi, Ragnar diharapkan akan membuat lini depan Timnas Indonesia semakin tajam. Di sisi lain, hal ini akan menjadi ancaman bagi para penyerang Timnas Indonesia, termasuk Rafael Struick yang memiliki posisi sama yaitu sebagai winger kiri.

Kendati demikian, Rafael Struick justru tak sabar menyambut kehadiran Ragnar Oratmangoen dan ingin lebih mengenal lebih dekat sosok calon pesaingnya itu di skuad Timnas Indonesia. Ia tak gentar untuk bersaing dengan Ragnar di lini depan skuad Garuda.

“Soal pemain baru (Ragnar), saya tahu sedikit dia main di Liga Belanda. Saya belum kenal secara personal, tapi saya sangat ingin bertemu dia (Ragnar),” ungkap Rafael Struick pada konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Filipina pada matchday kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Senin (20/11/2023).