HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Optimistis Kehadiran Gustavo Almeida Mampu Dongkrak Kualitas Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |04:00 WIB
Thomas Doll Optimistis Kehadiran Gustavo Almeida Mampu Dongkrak Kualitas Persija Jakarta
Thomas Doll yakin dengan dampak yang diberikan Gustavo Almeida (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

THOMAS Doll optimistis kehadiran Gustavo Almeida mampu dongkrak kualitas Persija Jakarta. Sang pelatih asal Jerman juga meyakini Almeida memiliki gaya bermain yang cocok untuk Macan Kemayoran – julukan Persija.

Almeida merupakan pencetak gol terbanyak sementara Liga 1 2023-2024. Sang striker berusia 27 tahun bergabung dari Arema FC dengan status pinjaman hingga akhir musim.

Gustavo Almeida

Almeida memang bisa dibilng merupakan rekrutan yang tepat bagi Persija. Mengingat permasalahannya sejauh musim ini ada pada tumpulnya lini serang mereka. Thomas Doll mengatakan kualitas bomber asal Brasil itu pasti akan banyak membantu Macan Kemayoran dalam mengarungi sisa musim ini.

"Ya tentu (bisa bantu Persija), dia sudah mencetak 14 gol dan dia tahu bagaimana Liga. Ini adalah hari ketiganya, dia memiliki hubungan yang baik di luar lapangan dengan pemain lainnya," kata Thomas Doll kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Nirwana Park, Sawangan, Senin (20/11/2023).

"Kalian bisa melihat dia memiliki teknik yang bagus, terkadang dia juga bisa memberi umpan dan assist, dia bisa mencetak gol, tentu dia akan membantu kami," sambungnya.

Mantan pelatih Borussia Dortmund itu mengatakan Almeida akan menjadi pemecah kebuntuan lini serang yang memang merupakan masalah Persija saat ini. Thomas Doll juga memuji mentalitas yang dimiliki anak asuh barunya itu.

Halaman:
1 2
      
