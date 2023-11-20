Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Pernyataan Pelatih asal Irak yang Sebut Timnas Vietnam Lebih Kuat daripada Timnas Indonesia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |00:00 WIB
Media Vietnam Soroti Pernyataan Pelatih asal Irak yang Sebut Timnas Vietnam Lebih Kuat daripada Timnas Indonesia
Timnas Vietnam disebut lebih kuat ketimbang Timnas Indonesia menurut pelatih asal Irak (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, The Thao 247, soroti pernyataan pelatih berkebangsaan Irak, Ayoub Odisho, yang menyebut Timnas Vietnam lebih kuat daripada Timnas Indonesia. Timnas Irak mengawali langkahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan membantai Timnas Indonesia 5-1.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – tidak mendapatkan hasil yang memuaskan ketika berkunjung ke Basra International Stadium, Basra pada Kamis (16/11/2023) lalu. Mereka sukses menang dengan skor telak 5-1.

Timnas Indonesia vs Timnas Irak

Ayoub Odisho, seorang pelatih kenamaan asal Irak dan juga mantan pemain timnas Irak, memuji penampilan negaranya. Dia memuji Ali Jasim yang sukses mencetak dua assist dalam pertandingan itu.

Pernyataan Odisho menjadi sorotan untuk media Vietnam, The Thao 247. Selain pujian kepada Timnas Irak, Odisho juga menyinggung soal kekuatan Timnas Vietnam yang menurutnya berada di atas Timnas Indonesia.

“Timnas Irak mendominasi di sepanjang pertandingan dan pantas menang atas Indonesia. Ali Jasim merupakan pemain terbaik mereka dalam pertandingan itu, dengan menciptakan assist dalam dua dari lima gol,” kata Odisho, dilansir dari The Thao 247.

1 2
      
