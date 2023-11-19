Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Timnas Indonesia, Filipina Ajak Suporter Penuhi Stadion untuk Teror Pasukan Shin Tae-yong

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |14:53 WIB
Jelang Lawan Timnas Indonesia, Filipina Ajak Suporter Penuhi Stadion untuk Teror Pasukan Shin Tae-yong
Timnas Filipina siap sambut Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/phifootballfederation)
A
A
A

MANILA – Jelang melawan Timnas Indonesia, Federasi Sepakbola Filipina (PFF) mengajak para supoter Filipina untuk memenuhi Stadion Rizal Memorial, Manila, ketika kedua tim bentrok pada Selasa 21 November 2023 mendatang. PFF mau pasukan Shin Tae-yong merasa terteror dengan kehadiran ribuan penggemar Timnas Filipina.

Seperti yang diketahui, Timnas Filipina akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di laga kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026, pada Selasa 21 November 2023 mendatang.

Menjelang laga tersebut, PFF mengajak penggemar The Azkals -julukan Timnas Filipina- untuk datang langsung memenuhi Rizal Memorial Stadium. PFF ingin dukungan lebih masif ketimbang saat berhadapan dengan Timnas Vietnam.

“Mari kita lakukan semuanya lagi. Kali ini dengan lebih banyak kegelisahan dan pengalaman penggemar yang lebih baik!,” tulis Facebook resmi PFF dalam unggahannya, dikutip pada Minggu (19/11/2023).

Timnas Filipina

Ajakan ini pun ditanggapi dengan antusias oleh para penggemar Timnas Filipina. Mereka menegaskan siap mengawal The Azkals untuk meraih kemenangan saat berhadapan dengan Timnas Indonesia.

“Untuk semua penggemar dan pendukung, ayo! Tugas kami adalah meningkatkan semangat tim kami! Mari kita bersorak mereka untuk kemenangan!,” kata seorang penggemar di kolom komentar unggahan itu.

Halaman:
1 2
      
