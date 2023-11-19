Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |04:56 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di RCTI!
Penggawa Timnas Indonesia, Sandy Walsh di laga kontra Brunei Darussalam (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan pada laga kedua Grup F.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan lebih dulu bertamu ke Rizal Memorial Stadium pada Selasa 21 November 2023. Ramadhan Sananta dan rekan-rekan bertekad untuk bangkit setelah menelan kekalahan telak di laga sebelumnya.

Timnas Indonesia kalah 1-5 saat menghadapi Irak di laga pembuka Grup F. Kekalahan itu membuat Skuad Garuda saat ini berada di posisi juru kunci pada klasemen sementara.

Hasil negatif di laga kontra Irak diharapkan bisa jadi evaluasi bagi Timnas Indonesia. Pasukan Shin Tae-yong wajib meraih kemenangan saat menghadapi Filipina pekan depan.

Sementara itu di kubu lawan, Timnas Filipina juga cukup optimis meraih poin penuh atas Timnas Indonesia. Pasukan Michael Weiss mengklaim bakal memanfaatkan laga kandang dengan sebaik mungkin.

