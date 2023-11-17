Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:30 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 kalah 1-3 dari Maroko U-17 di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-17 lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023 bisa Anda lihat di artikel ini. Meski sangat kecil, peluang Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- untuk lolos dari fase grup masih ada.

Namun, tentu saja nasib lolos atau tidaknya Timnas Indonesia U-17 kali ini ditentukan hasil pertandingan dari tim lain. Pasukan Bima Sakti sudah tidak mungkin lagi lolos dengan status juara atau runner-up grup.

Mereka hanya berharap melalui jalur peringkat tiga terbaik untuk lolos ke babak 16 besar. Akan tetapi, peluangnya pun terbilang sangat tipis.

Kekalahan 1-3 dari Maroko U-17 membuat Timnas Indonesia U-17 saat ini menempati peringkat ketiga dengan koleksi dua poin di Grup A. Dengan begitu, nasib Arkhan Kaka cs bergantung hasil laga terakhir Grup E (Korea Selatan U-17 vs Burkina Faso U-17) dan Grup F (Meksiko U-17 vs Selandia Baru U-17) pada Sabtu 18 November 2023.

Sebagai catatan, di Grup E peringkat tiga ditempati Korea Selatan U-17 dengan nol poin. Sementara di posisi juru kunci ada Burkina Faso U-17 yang juga belum meraih poin dari dua laga awal fase grup.

Namun, Korea Selatan U-17 memiliki produktivitas gol lebih baik ketimbang Burkina Faso U-17 yang membuat mereka berada di peringkat ketiga. Pemenang di laga Korea Selatan vs Burkina Faso U-17 akan membuat Timnas Indonesia U-17 tersingkir.

Halaman:
1 2
      
