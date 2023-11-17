Apakah Irak Pernah Masuk Piala Dunia?

APAKAH Irak pernah masuk Piala Dunia? Pertanyaan ini muncul di benak para penggemar sepak bola setelah melihat penampilan apik Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Timnas Irak berhasil mengalahkan Timnas Indonesia 5-1 di Basra International Stadium pada, Kamis (16/11/2023). Kehebatan tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut rupanya sudah terlihat sejak dulu kala karena Irak pernah masuk Piala Dunia.

Menghimpun FIFA, Jumat (17/11/23) Irak pernah masuk Piala Dunia pada tahun 1986 di Toluca, Meksiko. Timnas Irak tergabung dalam Grup B bersama dengan tuan rumah Meksiko, Belgia, dan Paraguay.

Piala Dunia 1986 adalah kali pertama bagi Irak berpartisipasi dalam turnamen sepakbola terbesar di dunia. Mereka tampil di hadapan lebih dari 24.000 penonton. Meskipun mereka tidak berhasil melaju dalam kompetisi tersebut, keberhasilan mereka mencapai Piala Dunia menjadi momen bersejarah bagi sepakbola Irak.

Pertandingan pertama mereka pada Piala Dunia 1986 adalah melawan Paraguay pada tanggal 2 Juni 1986. Meskipun kalah dengan skor 1-0, Irak mampu memberikan perlawanan yang tangguh.

Pertandingan berikutnya adalah melawan Belgia menjadi pertandingan penentu apakah Irak bisa melangkah ke babak selanjutnya. Sayangnya, mereka harus bermain dengan 10 orang di sebagian besar pertandingan.