Erick Thohir Sebut Timnas Indonesia Butuh 150 Pemain Top agar Berprestasi di Kancah Dunia

Erick Thohir sebut Timnas Indonesia butuhkan data dari 150 pemain naturalisasi unggulan agar bisa berprestasi (Foto: Twitter/erickthohir)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa Timnas Indonesia butuhkan data 150 pemain top di segala level kelompok umur agar bisa berprestasi di kancah dunia.

PSSI saat ini tengah membuat database pemain-pemain berkualitas. Hal ini demi meningkatkan kualitas Timnas Indonesia.

Erick mengatakan ketersedian pemain itu akan memudahkan tim pelatih dalam membentuk skuad. Jadi, Timnas Indonesia akan siap dalam berbagai ajang yang akan diikuti.

"Jadi, kami berharap, seperti yang saya sudah sampaikan kami perlu 150 (kurang lebih) database pemain, di senior itu 2x11 pemain, U-23 3x11 pemain. Lalu di U-20 4x11 pemain, di usia lebih mudanya kalau bisa 5x11 pemain," kata Erick Thohir di Surabaya, Kamis (16/11/2023).

Menteri BUMN itu mengatakan PSSI pun akan bergerak masif mencari pemain-pemain di berbagai daerah di Indonesia. Itu untuk menemukan bibit muda calon bintang baru Timnas Indonesia nantinya.