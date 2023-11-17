Setelah Dibantai Nathan Tjoe-A-On, Pemain Ini Pilih Perkuat Timnas Malaysia U-23

SETELAH dibantai Nathan Tjoe-A-On, Richard Chin pilih perkuat Timnas Malaysia U-23. Kabar ini diketahui melalui unggahan akun @malaysiafootballleague di Instagram.

Chin memang memiliki darah keturunan Malaysia dari ayahnya. Namun, dia lahir di Inggris dan telah meniti kariernya di sana sejak menembus tim senior Charlton Athletic pada 2021 silam.

Pemain berusia 21 tahun ini merupakan seorang gelandang bertahan. Sejauh ini, Chin diketahui sudah melakoni total 18 pertandingan bersama tim senior Charlton Athletic.

Namun, pada musim ini, Chin memainkan sebuah laga bersama Charlton U-21. Dia berjumpa dengan Swansea City U-21 yang diperkuat calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On pada akhir Oktober 2023.

Dalam laga tersebut, Charlton yang diperkuat oleh Chin menderita kekalahan dengan skor 0-5 yang diperkuat oleh Nathan. Nathan bermain sebagai starter dan tampil selama 45 menit dalam laga tersebut.