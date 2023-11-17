Menolak Lupa Cerita Fakhri Husaini Kabur dari TC Timnas Indonesia

MENOLAK lupa cerita Fakhri Husaini kabur dari TC Timnas Indonesia. Kisah itu terjadi pada dekade 1990-an ketika skuad Garuda ditangani oleh Anatoly Polosin.

Cerita Fakhri Husaini kabur dari TC Timnas Indonesia kini tengah menjadi perbincangan di media sosial. Hal tersebut terjadi setelah mantan pelatih Timnas Indonesia U-16 tersebut menyebut untuk tidak terlalu memuji pemain naturalisasi.

Menurutnya, pujian yang berlebihan terhadap pemain naturalisasi bisa menyakiti pemain lokal. Ucapan Fakhri Husaini dianggap membeda-bedakan antara pemain lokal dan naturalisasi.

“Tidak perlu berlebihan memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi. Sebab, tanpa disadari, pujian yang berlebihan ini bisa menyakiti pemain lokal," kata Fakhri Husaini dikutip dari YouTube Oman Balbalan, Jumat (17/11/2023).

Tak heran jika komentar Direktur Teknik Deltras FC tersebut menuai banyak respon dari netizen. Terlebih setelah mengetahui cerita Fakhri Husaini yang kabur dari TC Timnas Indonesia jelang SEA Games Manila 1991 pun kembali diperbincangkan.

“Walah ga ngaca beliau ini pas dilatih almarhum Anthony Polosin pas training camp SEA Games 1991 aja beliau milih kabur karena ga kuat wkwk,” tulis @key*** dalam unggahan salah satu akun Instagram @timnasgoal.