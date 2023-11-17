Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Argentina vs Timnas Uruguay di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Albiceleste Dipermalukan Tamunya 0-2

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |09:18 WIB
Hasil Timnas Argentina vs Timnas Uruguay di Kualifikasi Piala Dunia 2026: <i>Albiceleste</i> Dipermalukan Tamunya 0-2
Lionel Messi tertegun usai Timnas Argentina ditekuk Timnas Uruguay 0-2 (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
A
A
A

BUENOS AIRES - Hasil Timnas Argentina vs Timnas Uruguay di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan sudah diketahui. Laga di Stadion La Bombonera, Buenos Aires, Jumat (17/11/2023) pagi WIB, itu berakhir 2-0 untuk kemenangan La Garra Charrua.

Kendati kalah, Argentina masih berada di puncak klasemen sementara dengan torehan 12 poin dari lima pertandingan. Namun, Uruguay kini mendekat di posisi kedua dengan selisih dua poin saja dari mereka.

Timnas Argentina vs Timnas Uruguay (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Jalannya Pertandingan

Tampil di depan publik sendiri, Argentina langsung tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Mereka pun nyaris membuka papan skor saat laga baru berjalan tiga menit, tetapi tandukan Nicolas Otamendi yang menyambar umpan Nicolas Gonzalez mampu diselamatkan di garis gawang oleh Darwin Nunez yang menyapu bola dengan keras.

Delapan menit berselang, Uruguay gantian mengancam gawang tim tuan rumah. Darwin Nunez berhasil merebut bola dari kesalahan Otamendi saat mengoper dan langsung memberikannya pada Ronald Araujo, yang kemudian mengembalikan bola padanya dengan umpan terobosan. Sayangnya, striker Liverpool itu melesatkan tendangan yang malah melebar ke sisi gawang.

Pada menit 15, Lionel Messi nyaris membawa La Albiceleste unggul dengan tendangan placing-nya. Akan tetapi, bola yang melengkung ke tiang jauh masih bisa ditangkap oleh Sergio Rochet.

Jual beli serangan dalam tempo cepat pun terjadi setelah itu. Lalu, La Celeste mendapat peluang untuk mencetak gol pada menit 27, tetapi tendangan keras Nicolas De La Cruz dari luar kotak penalti masih menyamping tipis di samping gawang.

Keasyikan menyerang, Argentina kebobolan pada menit 41. Adalah Ronald Araujo yang membawa Uruguay unggul 1-0 dengan sepakan first time-nya di mulut gawang dengan memanfaatkan umpan manis Matias Vina. Skor itu pun bertahan hingga turun minum.

Pertandingan berjalan cukup alot di awal babak kedua. Kedua tim sama-sama berusaha untuk mengembangkan permainan, tetapi masih kesulitan untuk mencari celah di area pertahanan lawan.

Pada menit 57, barulah sebuah peluang emas didapatkan oleh Argentina untuk menyamakan kedudukan. Namun sayang, tendangan bebas Messi dari dekat kotak penalti membentur mistar gawang.

Tim besutan Lionel Scaloni itu pun terus mengurung pertahanan Uruguay, yang mulai fokus untuk bertahan di pertengahan babak kedua. Akan tetapi, serangan-serangan yang dilakukan oleh timnya tak kunjung membuahkan hasil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/29/51/1649711/atlet-bulu-tangkis-indonesia-fajar-alfian-menikah-dengan-firly-assyifa-ckw.webp
Atlet Bulu Tangkis Indonesia Fajar Alfian Menikah dengan Firly Assyifa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/milklife_athletics_challenge_seri_2.jpg
2.188 Atlet Muda Serbu Kudus! MilkLife Athletics Challenge Seri 2 Pecahkan Rekor Peserta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement