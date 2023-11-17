Hasil Timnas Argentina vs Timnas Uruguay di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Albiceleste Dipermalukan Tamunya 0-2

BUENOS AIRES - Hasil Timnas Argentina vs Timnas Uruguay di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan sudah diketahui. Laga di Stadion La Bombonera, Buenos Aires, Jumat (17/11/2023) pagi WIB, itu berakhir 2-0 untuk kemenangan La Garra Charrua.

Kendati kalah, Argentina masih berada di puncak klasemen sementara dengan torehan 12 poin dari lima pertandingan. Namun, Uruguay kini mendekat di posisi kedua dengan selisih dua poin saja dari mereka.

Jalannya Pertandingan

Tampil di depan publik sendiri, Argentina langsung tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Mereka pun nyaris membuka papan skor saat laga baru berjalan tiga menit, tetapi tandukan Nicolas Otamendi yang menyambar umpan Nicolas Gonzalez mampu diselamatkan di garis gawang oleh Darwin Nunez yang menyapu bola dengan keras.

Delapan menit berselang, Uruguay gantian mengancam gawang tim tuan rumah. Darwin Nunez berhasil merebut bola dari kesalahan Otamendi saat mengoper dan langsung memberikannya pada Ronald Araujo, yang kemudian mengembalikan bola padanya dengan umpan terobosan. Sayangnya, striker Liverpool itu melesatkan tendangan yang malah melebar ke sisi gawang.

Pada menit 15, Lionel Messi nyaris membawa La Albiceleste unggul dengan tendangan placing-nya. Akan tetapi, bola yang melengkung ke tiang jauh masih bisa ditangkap oleh Sergio Rochet.

Jual beli serangan dalam tempo cepat pun terjadi setelah itu. Lalu, La Celeste mendapat peluang untuk mencetak gol pada menit 27, tetapi tendangan keras Nicolas De La Cruz dari luar kotak penalti masih menyamping tipis di samping gawang.

Keasyikan menyerang, Argentina kebobolan pada menit 41. Adalah Ronald Araujo yang membawa Uruguay unggul 1-0 dengan sepakan first time-nya di mulut gawang dengan memanfaatkan umpan manis Matias Vina. Skor itu pun bertahan hingga turun minum.

Pertandingan berjalan cukup alot di awal babak kedua. Kedua tim sama-sama berusaha untuk mengembangkan permainan, tetapi masih kesulitan untuk mencari celah di area pertahanan lawan.

Pada menit 57, barulah sebuah peluang emas didapatkan oleh Argentina untuk menyamakan kedudukan. Namun sayang, tendangan bebas Messi dari dekat kotak penalti membentur mistar gawang.

Tim besutan Lionel Scaloni itu pun terus mengurung pertahanan Uruguay, yang mulai fokus untuk bertahan di pertengahan babak kedua. Akan tetapi, serangan-serangan yang dilakukan oleh timnya tak kunjung membuahkan hasil.